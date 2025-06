Camisa azul bomba, e Santos bate meta de vendas do ano ainda no 1º semestre

Do UOL, em Santos (SP)

Com o lançamento da camisa azul de Neymar, o Santos bateu a meta de venda de uniformes de 2025 ainda no primeiro semestre.

O que aconteceu

O Santos vendeu mais de 240 mil camisas para o varejo neste ano. O número não inclui a comercialização própria no site do clube e lojas oficiais.

Dessas 240 mil, 90 mil equivalem ao modelo azul turquesa de Neymar. A Umbro fez uma releitura do produto da Nike que ficou famoso em 2012.

Esses 240 mil superados representaram um bônus milionário no contrato entre Santos e Umbro. A projeção de vendas é semelhante a 2011, ano em que o Peixe venceu a Libertadores.

Santos e Umbro, em tempo recorde, juntaram forças para fazer este lançamento e criar este modelo que é um sucesso. O uniforme presta uma homenagem ao ano de 2012, que remete à primeira passagem de Neymar no Santos e traz uma lembrança muito positiva ao torcedor santista.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

O Santos, ao contratar Neymar, procurou a Umbro para acelerar a camisa azul antes de junho, término do primeiro contrato do astro. Um produto costuma ser preparado e finalizado entre 9 e 10 meses, mas a parceira aceitou o desafio. O Peixe, então, antecipou a 1 para março, a 2 para abril e lançou a azul no fim de maio.

Na Netshoes, a camisa azul está entre as três mais vendidas da história da companhia. Durante os cinco primeiros dias de comercialização, o número cresceu 124% em comparação com o restante de maio.