Botafogo x Palmeiras: colunistas avaliam risco de confusão na arquibancada

Botafogo e Palmeiras medem forças amanhã (28) em um duelo brasileiro pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe analisaram se as torcidas poderiam causar problemas em solo norte-americano.

Cariocas e paulistas entram em campo às 13h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Quem avançar, encara o vencedor de Chelsea x Benfica.

Alicia: Botafogo e Palmeiras têm rivalidade recente

Essas duas torcidas se encontrando com uma rivalidade recente que foi criada, e fomentada pelo próprio John Textor, pode dar problema. E pode dar problema em outros lugares também. E é indesculpável a Fifa não conhecer a maneira que a gente torce. Já aconteceu problemas com torcidas sul-americanas nos Estados Unidos [...] e porque a gente torce assim há 100 anos e já teve uma Copa do Mundo aqui.

Alicia Klein

Milly: Há uma rota de colisão entre torcidas

É preocupante. A Fifa e os Estados Unidos desconsideram o que somos no futebol. E tem briga. Tem isso e precisamos tentar evitar. A gente espera o melhor, a gente espera que tudo corra bem. [...] Tem mesmo uma rota de colisão e ninguém vai fazer nada. Essa rota passa pelos presidentes dos clubes brigando até a torcida lá. Isso reflete na maneira que a gente se encontra em campo.

Milly Lacombe

O tema foi levantado pelo cineasta José Padilha, que vive nos Estados Unidos e apontou como a segurança em eventos esportivos funciona de maneira muito diferente.

Fiquei com uma preocupação: eu já tinha ido à malfadada final da Copa América e não tinha conseguido entrar no estádio. Não tem segurança nos estádios, não tem polícia em volta e não tem separação de torcida.

José Padilha

