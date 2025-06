Botafogo x Palmeiras: Alex Telles destaca "jogo histórico" nos EUA

Botafogo e Palmeiras disputam neste sábado qual brasileiro irá seguir na disputa do Mundial de Clubes da Fifa. A partida nos Estados Unidos ficará na memória dos dois lados, por ser um torneio inédito, portanto é tratada como um duelo diferente na história dos clubes.

"Vai ser disputado, a gente sabe como foram os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras, com jogos importantes, decisivos", afirmou o lateral esquerdo botafoguense Alex Telles.

"Mostra como são equipes preparadas e têm um bom futebol. Não tenho dúvidas de que será jogo histórico, decidido nos detalhes. Vai ser um desafio para nós e estaremos preparados para isso", completou o ala.

Adversários conhecidos

O Palmeiras teve altos e baixos na primeira fase, mas conseguiu se classificar como primeiro colocado do grupo A. Já o Botafogo chegou a vencer o PSG na primeira fase, pontuou mais do que o Verdão, mas foi o segundo do grupo B

"É um Mundial e não tem como escolher adversário. Falaram que estávamos no grupo da morte e enfrentamos de igual para igual. Agora enfrentamos um time que conhecemos, abre um leque para interpretarmos de forma diferente, mas a dificuldade será a mesma", destacou Alex Telles.