Bota e Palmeiras escrevem capítulo de ouro 22 anos após dureza na Série B

A inédita Copa do Mundo de clubes da Fifa terá Botafogo ou Palmeiras entre os oito melhores times do campeonato. Em 2003, essa possibilidade poderia ser um sonho improvável até mesmo para as próprias torcidas dos clubes, que disputavam naquele ano o título da Série B. 22 anos depois, um deles estará nas quartas de final do novo Mundial.

O que aconteceu

Botafogo e Palmeiras abrem amanhã as oitavas de final do Mundial. Os times brasileiros se encaram no Lincoln Financial Field a partir das 13h (de Brasília).

Ambos escrevem um capítulo de ouro em suas histórias 22 anos depois de terem encarado época de vagas magras na Série B. Os dois clubes foram rebaixados pela primeira vez em 2002 e, no ano seguinte, protagonizaram uma disputa pelo título da segunda divisão —e consequente retorno à elite nacional.

O Palmeiras saiu vitorioso no duelo e faturou o título em 2003. O Alviverde terminou a primeira fase em primeiro, com o Botafogo na cola, e manteve a liderança na sequência do torneio para conquistar o título. Foram dois duelos naquele ano, com um empate e uma vitória paulista por 4 a 1 na rodada decisiva, já com a taça garantida.

Os dois ainda amargaram novo rebaixamento durante o caminho até se classificarem ao Mundial inédito. O Palmeiras disputou a Série B novamente em 2013, enquanto o Botafogo caiu em 2014 e 2020. Em 2021, ano em que o time comandado por Abel Ferreira conquistou a Libertadores e confirmou a vaga na Copa de Clubes, o Botafogo venceu a segunda divisão brasileira.

Vitor Roque, do Palmeiras, e Savarino, do Botafogo, dividem bola durante jogo do Brasileirão, no Allianz Parque Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

Agora, um deles sabe que vai encarar Chelsea ou Benfica pela vaga na semi. O caminho até uma eventual final tem pela frente Inter de Milão, Fluminense, Manchester City e Al-Hilal.

Antes, eles medem forças, com o Glorioso tendo vantagem no retrospecto recente: dos cinco duelos anteriores contra o Palmeiras, foram três vitórias e dois empates para os cariocas. A última vitória palmeirense foi a virada épica por 4 a 3, na arrancada do título brasileiro de 2023.

A disputa do torneio também garante cifras milionárias. Ambos já conquistaram cerca de R$ 150 milhões em prêmios pela participação no torneio e campanha na fase de grupos.