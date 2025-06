Encontramos a cidade dos EUA que é ainda mais supersticiosa que o Botafogo

Quis o destino colocar no caminho do supersticioso Botafogo justamente a Filadélfia, considerada a cidade mais supersticiosa dos Estados Unidos. Ela será sede do confronto brasileiro (com o Palmeiras do outro lado), amanhã, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

A 'Maldição de Penn'

Você, torcedor, que adora uma superstição (especialmente botafoguense), irá se deliciar com esta história: tudo começou em 1894, quando a Filadélfia decidiu colocar no ponto mais alto de sua prefeitura - chamada de Philadelphia City Hall — uma estátua de William Penn, fundador da cidade, tornando o local, na época, o maior arranha-céu da região.

A partir dali, foi estabelecido um acordo não-assinado: ninguém poderia fazer uma construção que ultrapassasse a altura da estátua.

O trato foi respeitado por décadas, até que em 1987 foi erguido o "One Liberty Place", a metros dali, que ultrapassou a altura da homenagem a Penn. Para os moradores da Filadélfia, a partir dali a maldição foi estabelecida.

Estátua de William Penn no topo do Philadelphia City Hall: superstição teve objeto como ponto central Imagem: Divulgação / visitphilly.com

Desde aquele ano, nenhum time profissional dos principais esportes americanos conquistou mais nenhum título, seja no futebol americano, no basquete, no baseball ou no hóquei no gelo.

A seca perdurou por longos 25 anos até que, em 2008, foi construído o "Comcast Center", também ali na região, com uma altura maior que a do One Liberty Place.

Cientes de que eles seria maior, governantes exigiram que o topo do prédio tivesse algum tipo de menção a William Penn. Já convencidos de que a má sorte dos times da cidade era por conta da maldição, os proprietários acataram o pedido e colocaram um adesivo com um desenho que reproduzia a estátua do fundador.

Coincidência ou não, naquele mesmo ano, o Philadelphia Phillies se tornou campeão de baseball, pondo fim à maldição. Já os Eagles, no futebol americano, se tornariam bicampeões (2018 e 2024).

Os moradores mais supersticiosos juram de pé junto que o jejum só foi quebrado por terem colocado o adesivo de Penn no topo do Comcast Center.

E como surgiu a fama do Botafogo?

Carlito Rocha com seu amuleto do Botafogo, o saudoso cachorro Biriba Imagem: Divulgação / Botafogo

A fama de supersticioso do botafoguense se originou, principalmente, na figura de Carlito Rocha, um presidente do clube conhecido por suas práticas incomuns para atrair sorte.

Ele adotou um cachorro vira-lata chamado Biriba, insistindo para que o animal estivesse presente em todos os jogos e até no banco de reservas.

Biriba, posteriormente, tornou-se mascote oficial do Botafogo. Atualmente, ele é personagem que entra em campo antes dos jogos e anima a criançada alvinegra no estádio.

Botafogo treina na casa dos Eagles

Marlon Freitas, Barboza, AJ Brown e Alex Telles: União Botafogo e Eagles na Filadélfia Imagem: Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo tem realizado os treinos preparatórios para o duelo contra o Palmeiras no CT do Philadelphia Eagles. O elenco foi recepcionado na última quarta por AJ Brown, craque da equipe de futebol americano. Eles trocaram presentes e posaram para fotos.

Os dois times juntaram os troféus recentes que conquistaram: a Libertadores, do Botafogo; e o da NFL, do Eagles.

O CT conta com três campos de 100 jardas e mais um indoor, para períodos com temperaturas baixas. Também há salas de musculação, fisioterapia, banheiras de hidroterapia e saunas, além do centro administrativo.