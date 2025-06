Botafogo volta a desafiar números de supercomputador após escalar montanhas

O Botafogo se prepara para encarar um desafio que, antes da disputa do Mundial, era pintado como improvável por muitos: chegar às quartas de final. A vaga ao mata-mata foi conquistada no chamado "grupo da morte" e contrariando as estatísticas projetadas. Mais uma vez, o Alvinegro carioca quer subverter os números.

O que aconteceu

O Botafogo tinha apenas 15,6% de chances de se classificar às oitavas da Copa do Mundo de clubes, de acordo com o supercomputador da Opta. A previsão foi calculada na semana anterior ao início do torneio, colocando o Glorioso entre os cinco últimos por estar no mesmo grupo de PSG e Atlético de Madri.

No entanto, o time comandado por Renato Paiva não só derrubou o poderoso PSG, como avançou de fase. A equipe brasileira chegou à última rodada dependendo apenas de si, após bater os favoritos, e carimbou a vaga no mata-mata mesmo após dertota por 1 a 0 para o Atlético.

Paiva celebrou as duas "montanhas" escaladas no torneio e as projeções refutadas pelo Alvinegro. Segundo disse, ele teria sido "esculachado" no Brasil se cravasse que o clube se classificaria. Mostrou que há uma diferença entre os dados e o campo e bola.

Renato Paiva, técnico do Botafogo, comemora vitória sobre o PSG, no Mundial Imagem: Stu Forster/AFP

Quando saiu o sorteio e saímos do Brasil, possivelmente para o mundo teríamos 10% [de chances] de passar. Uns porque não conhecem o futebol brasileiro, e outros o nosso grupo. Nós devíamos mostrar o contrário, como fizemos. Agora, contra a maioria das previsões do Brasil e mundo afora, estamos classificados.

Renato Paiva

Agora, o Botafogo busca dobrar os números outra vez: a chance inicial de chegar às quartas era de 6,7% —ainda segundo o supercomputador.

Gustavo Gómez e Vitinho disputam a bola em Palmeiras x Botafogo, partida do Campeonato Brasileiro Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O rival desta vez é um velho conhecido e que leva a pior no retrospecto recente. Dos cinco duelos anteriores contra o Palmeiras, o Glorioso conquistou três vitórias e dois empates. A última vitória palmeirense foi a virada épica por 4 a 3, na arrancada do título brasileiro de 2023.

Os times se enfrentam no duelo das oitavas neste sábado, e o Brasil terá pelo menos um clube garantido nas quartas. A bola rola às 13h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, e quem passar enfrentará o vencedor de Chelsea x Benfica.