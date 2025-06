Botafogo demonstra interesse em zagueiro do Novorizontino

O Botafogo está interessado em contratar Dantas, zagueiro de 20 anos que pertence ao Novorizontino. Segundo informações do jornalista André Hernan, as negociações serão retomadas após o Mundial de Clubes.

Na temporada, o jogador fez oito jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, três na Copa do Brasil e sete no Campeonato Paulista, totalizando 18 partidas sem nenhum gol ou assistência. Dantas tem 1,98m de altura e, além de zagueiro, também atua como volante.

Recentemente, o clube paulista enfrentou o Botafogo em um amistoso preparatório para o Brasileirão e o jovem se destacou, despertando interesse do Alvinegro. O jogo, realizado no Nilton Santos, terminou 3 a 1 para o time carioca.

Dantas na carreira

Nas categorias de base, Dantas passou pelo Bangu e, em 2022, foi transferido ao Novorizontino, onde se profissionalizou. Na carreira, ele soma 27 jogos no time principal.