Bortoleto credita desempenho nos treinos livres do GP da Áustria à adptação ao ambiente da F-1

Um sexto lugar na primeira sessão e um oitavo posto no segundo treino livre. Nesta sexta-feira, este foi o saldo extremamente positivo conquistado pelo brasileiro Gabriel Bortoleto com a sua Sauber no primeiro dia de trabalho nas tomadas de tempo no circuito de Spilberg, palco do GP da Áustria, que acontece neste domingo. Satisfeito com sua performance, ele procurou encarar o fato com naturalidade.

Alvo de críticas nesta sua primeira temporada por alguns erros cometidos nas pistas, ele credita esta evolução à adaptação natural de um novato na categoria.

"Como qualquer coisa na vida, não só na Fórmula 1, mas em qualquer trabalho que você faça, quanto mais tempo você passa fazendo uma alguma coisa, naturalmente você vai aprendendo, melhorando e tendo experiência", afirmou o piloto em entrevista à Band, logo após o segundo treino livre.

De acordo com o piloto, neste fim de semana, ele teve muito mais certezas do que dúvidas em relação a todo o ambiente que cerca o seu trabalho. "Cheguei com uma opinião certa do que eu queria no meu carro. Coisas que, talvez nos finais de semana passados, eu não tinha tanta convicção", completou o piloto.

Bortoleto, que ainda não pontuou no Campeonato Mundial de pilotos, fez questão de enaltecer também o trabalho deu sua equipe neste processo. Estou com uma sensação bem diferente neste fim de semana em vários sentidos. A equipe também tem feito um bom trabalho e isso tudo contribui. Espero que neste sábado, eu tenha um dia tão positivo quanto hoje", declarou.

Os pilotos voltam para a pista logo às 7h30 (horário de Brasília) para a terceira sessão de treinos livres. George Russell, da Mercedes, foi o mais rápido no TL1, enquanto Lando Norris (McLaren) terminou com o melhor tempo no TL2. O classificatório está marcado para as 11h.