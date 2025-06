Belfort, Do Bronx e mais! Brasileiros brilham em cerimônia do Hall da Fama

Na noite desta quinta-feira (26), em Las Vegas (EUA), o UFC promoveu a cerimônia oficial do Hall da Fama de 2025. Tradicionalmente realizado durante a 'Semana Internacional da Lutas', no meio da temporada, o evento, como não poderia deixar de ser, contou com grandes ícones do MMA nacional sendo homenageados. Nomes como Vitor Belfort, Amanda Nunes e Charles 'Do Bronx' foram lembrados, mesmo que de maneiras diferentes, ao longo da celebração.

Na 'Ala Pioneiros', Vitor Belfort teve seu legado devidamente reconhecido sob aplausos. E o vencedor do torneio dos pesos-pesados e ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC recebeu o troféu de um astro e velho amigo: o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal. Apesar de nichos distintos, os dois possuem uma amizade inusitada, que começou ainda na década de 90. Emocionado, o brasileiro exaltou a própria jornada em seu discurso de agradecimento.

"Boa noite a todos. Que momento! Que honra! Estar de pé aqui esta noite após mais de duas décadas de sangue, suor, sacrifício e batalhas dentro e fora do octógono. Estou cheio de gratidão", destacou Belfort.

Leoa com fome

Já na 'Ala Moderna', a homenageada da vez foi Amanda Nunes, que subiu ao palco ao lado de sua esposa e filhas. Após anunciar que encerrou sua aposentadoria e estará de volta à ativa no UFC, a brasileira usou seu discurso de agradecimento para fazer uma promessa: reconquistar o cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate - hoje em posse da judoca americana e ex-parceira de treinos Kayla Harrison.

"Vou pegar meu cinturão de volta. E voltarei para cá para continuar fazendo história. Foi para isso que nasci. Então continuarei a fazer. Vejo vocês em breve. Nós vamos celebrar juntos. E nova (campeã)!", prometeu Nunes.

Do Bronx vence prêmio comunitário

Mesmo não sendo induzido - ainda - ao Hall da Fama do UFC, Charles Oliveira teve seu nome lembrado durante a cerimônia da última quinta. Afinal de contas, 'Do Bronx' foi nomeado como o grande vencedor do prêmio 'Forrest Griffin Community Award' na temporada 2025 - honraria que premia um membro da comunidade do Ultimate pelo seu trabalho voluntário de caridade. Como está na reta final do processo de corte de peso para competir no UFC 317, o ex-campeão brasileiro gravou um discurso de agradecimento que foi exibido no evento.

Outros destaques

Para além dos brasileiros, a 'classe de 2025' do Hall da Fama também contou com outros integrantes de peso. Na 'Ala Pioneiros', o veterano Mark Kerr foi homenageado sob aplausos e recebeu o troféu das mãos do ator 'The Rock', que o interpretou no filme 'The Smashing Machine', que será lançado no segundo semestre.

Já na 'Ala Moderna', o homenageado da vez foi Robbie Lawler. Ex-campeão meio-médio (77 kg) e um dos atletas mais agressivos da história da liga, o americano se emocionou durante seu discurso. Por fim, na 'Ala Lutas', Israel Adesanya e Kelvin Gastelum subiram ao palco para serem exaltados pela verdadeira batalha que protagonizaram em 2019. Sob aplausos, os lutadores, ainda ativos, fizeram uma encarada bem-humorada já com os troféus em mãos.