Dono do Inter Miami, Beckham é operado por lesão de 22 anos atrás

Do UOL, em São Paulo

O inglês David Beckham, ex-jogador e um dos donos do Inter Miami, foi submetido a cirurgia para consertar um problema causado por lesão sofrida em 2003. A informação é do jornal britânico The Sun.

O que aconteceu

Victoria Beckham surpreendeu ao compartilhar fotos do marido em leito de hospital com o braço direito imobilizado. "Fique bem logo", escreveu a esposa na legenda das imagens, publicadas nesta madrugada.

O ex-meia foi operado para corrigir um problema que surgiu de lesão de 22 anos atrás, de acordo com o The Sun. O jornal inglês publicou que um reio-x recente mostrou que um parafuso colocado em seu braço na época não havia se dissolvido adequadamente e estava alocado no membro.

Em 2003, Beckham quebrou o pulso durante amistoso da Inglaterra contra a África do Sul. Ele se machucou após sofrer uma queda, atuou na partida com o braço enfaixado e depois submetido a cirurgia.

O britânico convivia com dores há anos e que pioraram nos últimos meses, segundo fonte ouvida pelo The Sun. Após fazer o exame, foi constatado o problema com o pino e marcado o procedimento para correção.

A cirurgia, que correu bem, foi realizada durante a disputa do Mundial de clubes. Beckham, agora, está no pós-operatório acompanhado da família. O dirigente do time da MLS esteve assistindo a jogos do torneio nos EUA nas últimas semanas.

O Inter Miami encara o poderoso PSG nas oitavas do Mundial. A partida será disputada às 13h (de Brasília) deste domingo, dia 29. Quem avançar pega nas quartas o vencedor de Flamengo x Bayern de Munique.