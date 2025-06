Avaí vence clássico contra o Criciúma e volta ao G-4 da Série B

A noite de sexta-feira foi movimentada com um clássico na Série B do Campeonato Brasileiro. E, mesmo jogando fora de casa, o Avaí venceu o Criciúma, por 2 a 1, no Estádio Heriberto Hulse, em duelo válido pela 14ª rodada, e voltou ao G-4. João Vitor e Thayllon marcaram para os visitantes e Jhonata Robert balançou a rede para os rivais.

Além de voltar ao G-4, o Avaí se reabilitou de dois jogos de jejum, e agora aparece na quarta colocação com 23 pontos. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, que tem 21, e joga na rodada. O Criciúma, por sua vez, que vinha em um crescimento, ainda está fora da zona de rebaixamento, na 15ª posição com 16 pontos. O Amazonas, que abre o Z-4, tem 13.

O duelo começou bastante movimentado e não demorou para a bola balançar as redes. Logo aos seis minutos, Mário Sérgio aproveitou um escanteio e marcou para o Avaí, mas o árbitro invalidou o lance por uma falta de Jonathan Costa no goleiro Alisson. Mas, poucos minutos depois, aos 12, o gol valeu.

Após um erro na saída de bola adversária, Marquinhos Gabriel levou a melhor e encontrou Barreto, que bateu cruzado e fez um bonito gol, em mais uma lei do ex. Porém, aos 18, o Criciúma conseguiu deixar tudo igual. Luiz Henrique serviu Jhonata Robert na entrada da área, que bateu no cantinho, sem chances para o goleiro rival. Por isso, o duelo foi para o intervalo empatado.

No segundo tempo, quando o duelo se encaminhava para o empate por 1 a 1, Marquinhos Gabriel se lançou em um contra-ataque aos 36 minutos, e foi parado por uma falta de Marcinho. Como era o último homem, o defensor acabou expulso e deixou o Criciúma com um jogador a menos.

Com a vantagem numérica em campo, o Avaí se mandou ao ataque e marcou o gol da vitória aos 42 minutos. O jovem Thayllon, que havia acabado de entrar, recebeu na área e bateu forte, de perna esquerda, marcando seu primeiro gol como profissional e dando a vitória aos visitantes por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (dia 5), o Avaí recebe o Paysandu, às 19h30, no estádio da Ressacada. Já na terça-feira (dia 8), o Criciúma visita o Goiás, às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 2 AVAÍ

CRICIÚMA - Alisson; Zé Gabriel, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo (Morelli), Jhonata Robert (Jean Carlos) e Luiz Henrique (Felipinho); Diego Gonçalves (João Carlos) e Nicolas (Sassá). Técnico: Eduardo Baptista.

AVAÍ - Igor Bohn; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Barreto (JP), João Vitor, Andrey (Hygor) e Marquinhos Gabriel; Cléber (Alef Manga) e Emerson Ramon (Thayllon). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - João Vitor, aos 12 e Jhonata Robert, aos 18 minutos, do primeiro tempo. Thayllon, aos 42, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barreto e Jonathan Costa (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Marcinho (Criciúma).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA - R$ 188.560,00.

PÚBLICO - 9.153 total.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).