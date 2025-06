Avaí marca no fim, bate Criciúma e vai ao G4 da Série B

Nesta sexta-feira, no Estádio Heriberto Hulse, o Avaí visitou o Criciúma, em clássico catarinense válido pela 14ª rodada da Série B, e venceu por 2 a 1. Os gols dos visitantes foram anotados por Barreto e Thayllon Roberth, enquanto Jhonata Robert cravou para os donos da casa.

Desta forma, o Leão chegou aos 23 pontos e assumiu a quarta colocação da Série B. Vale lembrar que a rodada acabou de iniciar e o time, portanto, pode perder posições. Já o Tigre, com a derrota, ficou no 15ª lugar, com 16 unidades conquistadas - três a mais que o Amazonas, clube que abre o Z4.

Pela 15ª rodada da Série B, o Avaí volta aos gramados no dia 5 de julho, um sábado, para enfrentar, na Ressacada, o Paysandu, às 19h30 (de Brasília). O Criciúma, por sua vez, no dia 8, uma terça-feira, mede forças diante do Goiás, no Serra Dourada, às 19h30.

O jogo

O Avaí saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo. Em um lance iniciado por pressão no campo ofensivo, Marquinhos Gabriel interceptou a saída de bola do Criciúma e achou Barreto livre na entrada da área. O volante bateu firme, de primeira, e acertou o canto esquerdo de Alisson, abrindo o placar com um chute seco. O gol teve sabor especial: foi marcado justamente contra o time que o revelou.

A reação do Tigre veio rapidamente. Aos 18 minutos, após jogada construída pela esquerda, Luiz Henrique rolou para Jhonata Robert, que dominou com categoria e bateu colocado, de canhota, no canto do goleiro Igor Bohn. O meia, que superou lesões nos últimos anos, celebrou bastante o gol de empate, seu primeiro desde o retorno aos gramados.

Já no segundo tempo, aos 36 minutos, o Criciúma ficou com um a menos. Marcinho chegou atrasado em uma dividida e atingiu Marquinhos Gabriel com um carrinho perigoso. O árbitro Bruno Arleu de Araújo considerou a infração violenta e aplicou cartão vermelho direto, complicando a situação da equipe mandante na reta final do confronto.

Com um a mais, os 40 minutos, o Avaí voltou a liderar o placar. O jovem atacante Thayllon Roberth, de apenas 18 anos, recebeu dentro da área, teve tranquilidade para ajeitar e finalizou com precisão de perna direita, vencendo o goleiro Alisson. Foi o primeiro gol do garoto como profissional, que garantiu o 2 a 1 para o Leão em pleno Heriberto Hülse.