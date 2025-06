Após derrota, Kerolin lamenta falta de efetividade da Seleção contra a França

A Seleção Brasileira feminina perdeu, de virada, para a França, nesta sexta-feira, por 3 a 2, em amistoso disputado no Stade des Alpes, em Grenoble. Autora do segundo gol do Brasil, Kerolin elogiou o desempenho da equipe no primeiro tempo e lamentou as oportunidades perdidas.

"Fica o sentimento de que faltou muito pouco. Acho que o Brasil foi muito superior no primeiro tempo. Chamo a responsabilidade desse jogo, principalmente do primeiro tempo, para as atacantes, inclusive eu, de caprichar e fazer o gol. Porque a gente abria um placar muito bom se a gente fizesse os gols. Mas não fizemos. O futebol é eficiência. Acho que a França foi mais eficiente e o resultado final foi esse", disse Kerolin em entrevista ao SporTV.

51' | 2T - FIM DE JOGO! ?? 3-2 ?? A Seleção Brasileira estreia na Copa América contra a Venezuela, em 13 de julho. As disputas acontecem no Equador de 12 de julho a 2 de agosto. ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/jVoOVIL6Zk ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2025

O Brasil começou melhor na partida e marcou dois gols cedo. Aos sete minutos de jogo, Kerolin fez bom passe para Luany, que invadiu a área e bateu no cantinho, sem chances para a goleira francesa. Em seguida, Kerolin recebeu lançamento de Duda Sampaio, saiu na cara do gol e marcou o segundo, aos 11.

A França descontou com Geyoro, ainda no final do primeiro tempo. Na etapa final, Geyoro, mais uma vez, e Marie Katoto viraram o jogo para a seleção francesa.

"Eu saio também muito orgulhosa pela postura do time e a maneira com que entramos no jogo. O plano de jogo estava dando certo, faltou caprichar. Fica um gostinho de ir para o próximo nível técnico, de finalizar melhor e fazer os gols no primeiro tempo. Se a gente fizesse, poderia ficar 4 a 3 ou 4 a 1. O jogo seria completamente diferente. Mesmo assim, estou muito orgulhosa do grupo pela entrega. A França também é um bom time. É continuar trabalhando, porque temos a Copa América por vir", completou Kerolin.

Essa foi a última partida da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa América feminina, que acontece entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador. O Brasil estreia na competição no dia 13 de julho, domingo, às 21 horas (de Brasília), diante da Venezuela, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito.

Em 2025, a equipe do técnico Artur Elias tem três vitórias e duas derrotas, em cinco amistosos.