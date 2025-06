André Silva se consolida em meio à ausência de Calleri e fecha semestre como artilheiro do São Paulo

André Silva iniciou a temporada como uma espécie de reserva 'de luxo' no São Paulo. O atacante, contudo, viu o cenário mudar após a grave lesão de Calleri. Em meio à ausência do argentino, Silva se consolidou como titular e fechou o primeiro semestre como artilheiro do Tricolor.

O camisa 17 começou o ano alternando entre os titulares e os reservas. Na grande maioria dos jogos, porém, ele se acostumou a ganhar minutos na segunda etapa. Ainda assim, sempre que entrou, André Silva correspondeu e começou a pedir passagem no 11 inicial.

Parte da torcida, inclusive, pedia que André Silva se tornasse o titular no lugar de Calleri. O argentino não fez um grande início de temporada e, apesar das assistências, vinha sofrendo para balançar as redes. Silva, inclusive, chegou a marcar antes do camisa 9.

Apesar disso, o então técnico Luis Zubeldía seguiu insistindo em Calleri. Ao longo desse período, André Silva continuou brigando por espaço e fazendo valer suas oportunidades. Em seus 11 primeiros jogos, dos quais foi titular em quatro, ele foi às redes cinco vezes.

Foi em abril que tudo mudou para André Silva. No dia 16 daquele mês, no embate contra o Botafogo, Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, lesão que tende a afastar os atletas dos gramados por cerca de um ano. Nessa mesma partida, o camisa 17 entrou aos 10 minutos da etapa final e marcou.

A partir da lesão de Calleri, Zubeldía poderia apostar no jovem Ryan Francisco, mas optou pela titularidade de André Silva. E o atacante foi bem. De lá para cá, foram 13 partidas, sendo 12 como titular, com oito participações em gols (cinco gols e três assistências).

Não à toa, André Silva fechou o primeiro semestre como artilheiro do São Paulo. São 31 partidas na atual temporada (18 como titular), com 11 bolas na rede e três passes para gols.

Calleri deve seguir como desfalque no São Paulo pelo menos até o final da atual temporada. Com isso, André Silva teria caminho livre para, em tese, seguir como titular. No entanto, além de Ryan Francisco, o camisa 17 ganhou a concorrência de Juan Dinenno.

O argentino firmou vínculo até 31 de dezembro de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada em caso de cumprimento de metas. O temor da alta cúpula são-paulina era não ter um camisa 9 à altura caso André Silva ou Ryan Francisco também sofressem lesões. Por isso, Dinenno foi contratado.

Contra o Vasco, último jogo de Zubeldía no comando da equipe, Dinenno e André Silva chegaram a atuar lado a lado. Resta saber se o técnico Hernán Crespo, contratado para substituir Zubeldía, seguirá apostando na dupla de atacantes ou se fará a escolha pela titularidade de apenas um deles.

O São Paulo de André Silva deve retornar aos gramados contra o Flamengo, no Maracanã. Isso, é claro, se o time rubro-negro não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Tricolor volta a campo no próximo dia 16 de julho, quando encara o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero De Souza Marques, pela 14ª rodada do Brasileiro.