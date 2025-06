Al Hilal bate Pachuca com gol de Marcos Leonardo e será rival do City

O Al-Hilal venceu o Pachuca por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela última rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, no Geodis Park, em Nashville. Os gols do triunfo foram marcados por Salem Al-Dawsari e Marcos Leonardo.

Com o resultado, o clube saudita finalizou a fase de grupos na segunda posição, com cinco pontos conquistados, e garantiu vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes. Já a equipe mexicana se despediu do torneio na lanterna da chave, sem nenhum ponto somado.

Agora, nas oitavas de final, o Al-Hilal enfrenta o Manchester City. A partida acontece na próxima segunda-feira (30), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

O jogo

O primeiro gol do Al-Hilal saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Salem Al-Dawsari recebeu passe de calcanhar de Nasser Al-Dawsari, entrou na área e bateu de cobertura sobre o goleiro Jurado.

Já nos acréscimos da etapa complementar, Marcos Leonardo recebeu livre no campo de ataque, driblou o goleiro e mandou para o fundo do gol.