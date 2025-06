Abel sai em defesa de Estêvão após fala sobre foco no Palmeiras: "O que ele está sentindo é natural"

A fala de Estêvão sobre a dificuldade de manter a cabeça focada apenas no Palmeiras enquanto se aproxima de sua despedida repercutiu no mundo do futebol e o atacante recebeu diversas críticas. Nesta sexta-feira, véspera do duelo contra o Botafogo, pelas oitavas da Copa do Mundo de Clubes, o técnico Abel Ferreira saiu em defesa da Cria da Academia.

"Às vezes é um exercício de empatia que têm que fazer. Se todos nós fizéssemos um pouquinho de esforço e nos colocássemos no lugar dele, com 18 anos recém completados. O Palmeiras cuida, protege e ajuda a crescer. Ao contrário de muitos clubes cuida de seus jogadores, por isso fazemos tantas vendas aqui. Lembram-se do Endrick? Pediram para ir ao time B, mas o Palmeiras cuida dos mais novos e mais velhos", disse.

"Se todos fizéssemos um exercício pequeno de empatia, iam perceber o que ele está sentindo é natural. E ele é tão puro e ingênuo que disse o que está sentindo. É normal. Não retiro uma vírgula daquilo que disse: enquanto estiver com ele, vou desfrutar de vê-lo jogar. Não podemos esquecer do tanto que nos deu. Fico triste quando não valorizamos o que é nosso", seguiu.

Estêvão foi vendido ao Chelsea em junho de 2024 e se juntará à equipe inglesa, que também segue viva no Mundial, após a disputa do torneio. O camisa 41 do Verdão foi titular nos três jogos do Verdão na competição. Abel foi perguntado sobre a manutenção do atleta na equipe entre os 11 iniciais e avaliou:

"Depende da verticalidade que quero dar ao jogo. Ele é um desequilibrador, por dentro ou fora. Em relação ao rendimento, o que aconteceu? Foi o melhor, não tenho mais nada a dizer. O que posso dizer? Sabe a diferença entre um ser humano e um animal? São os sentimentos e as emoções que nos distinguem dos outros. É normal nesse tipo de jogo ficarmos mais nervosos, ansiosos. É um moleque que tem um sonho, está vendo realizar. É verdade, mas às vezes a verdade não se pode dizer. Ele é tão puro e ingênuo que falou aquilo que sentia e boa parte de vocês o trucidou. É isso que fazem aos jogadores", declarou.

Abel Ferreira repudiou as críticas direcionadas a Estêvão, que foi eleito o melhor da partida nos duelos contra Porto e Al Ahly, nas duas primeiras rodadas do Mundial de Clubes. A "polêmica" da fala de Estêvão se deu após o empate por 2 a 2 com o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos. Na ocasião, o jovem também mostrou-se entusiasmado com o embate contra o Messi, um de seus ídolos no futebol.

"Estamos falando de um jogador que representa a Seleção Brasileira e devíamos ajudar o treinador do Brasil 'que espetáculo termos um jogador desse'. E fazemos ao contrário, a primeira vez que não desempenha ou que diz o que sente, vem o outro lado da moeda, que faz parte e ele tem que estar preparado. Tem que crescer e saber lidar. Antes era o Messi, depois é o mané. Não é assim que funciona. A forma que ele tem é amanhã, se jogar ou entrar, não vou pedir nem mais nem menos, mas o melhor que ele pode dar com os recursos que têm", afirmou Abel.

"Façam um resumo de jogadores top que jogaram no Brasil e no exterior e ouçam o que dizem sobre o que faz a mídia. Não é o que o Abel diz. O Willian, que jogou no Corinthians, por exemplo, vejam. Mas entendo, é isso que vende, o sangue, a crítica", finalizou.