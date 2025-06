Abel fala sobre Aníbal e quer Palmeiras de 'olhos bem abertos' contra Botafogo

O Palmeiras tem compromisso decisivo contra o Botafogo, neste sábado, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Nesta sexta-feira, pouco após a chegada à Filadélfia, onde acontece a partida, o técnico Abel Ferreira falou sobre a luta pelo torneio e fez suas projeções sobre o jogo e disse que quer o Verdão "de olhos bem abertos".

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field. A equipe alviverde avançou de fase como líder do Grupo A, com cinco pontos, após dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly).

"Cada desafio tem uma história diferente. É um sonho. A maior parte dos meus sonhos se realizaram e sou grato por isso, mas sei o preço que eu e o que estão comigo têm que pagar. Sabemos que entregamos nosso sangue, suor, esforço porque nem sempre estamos no nosso melhor. Isso para mim chega como treinador, quando não há inspiração precisa ter transpiração", disse.

"Várias vezes conseguimos remontar os resultados. É um sonho, nosso objetivo era estar nessa fase e agora o mais importante é amanhã de olhos bem abertos e acordados do primeiro ao último segundo, para chegar ao final do jogo e se classificar. Esse é nosso objetivo aqui e agora", projetou.

O Palmeiras tomou um susto no último compromisso, contra o Inter Miami. O Verdão saiu perdendo por 2 a 0 e foi buscar o empate nos últimos fez minutos de jogo. Neste compromisso, o clube esteve desfalcado de Aníbal Moreno, com edema na coxa direita.

Questionado sobre a possibilidade de retorno do camisa 5, Abel declarou que ele está "pronto para ajudar". Sendo assim, o argentino deve, pelo menos, começar no banco de reservas. Caso não seja titular, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista são candidatos para assumir a vaga.

Por outro lado, o treinador sabe que não contará com o zagueiro Murilo. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda contra o Inter Miami e virou baixa.