Abel ajusta detalhes, e Palmeiras fecha preparação para oitavas do Mundial; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou, nesta sexta-feira, a preparação para enfrentar o Botafogo em duelo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Ainda nas instalações da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA), o técnico Abel Ferreira comandou mais um trabalho tático antes da viagem à Filadélfia, palco da partida eliminatória.

No gramado, o elenco ensaiou bolas paradas e também disputou um recreativo. Aníbal Moreno, na expectativa de voltar a ser relacionado após se desfalque por um edema na coxa direita, trabalhou no gramado com os companheiros. A delegação embarca nesta tarde para a Filadélfia.

O zagueiro Murilo deve ser o único desfalque no Verdão. O camisa 26 sofreu uma lesão na coxa esquerda no empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, na última rodada da fase de grupos, e virou baixa. Sendo assim, Abel Ferreira precisará fazer uma mudança na zaga.

A equipe chega também com o alerta ligado com os pendurados, que são o técnico Abel Ferreira, o zagueiro Gustavo Gómez, os laterais Piquerez e Giay, os meias Raphael Veiga, Richard Ríos e Felipe Anderson.

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Micael) e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Quem avançar neste confronto pega o vencedor de Chelsea x Benfica, que duelam no mesmo dia, no Bank of America Stadium, em Charlotte, no Carolina do Norte.