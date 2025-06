Zagueiro lesionado em pisão de Marcelo volta a jogar após quase dois anos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Luciano Sánchez voltou a atuar pelo Argentinos Juniors na última quarta-feira. Ele ficou quase dois anos afastado devido a uma grave lesão após pisão acidental de Marcelo, em duelo com o Fluminense, pela Libertadores de 2023.

O que aconteceu

Luciano entrou em campo em um dos amistosos com o Vélez Sarsfield, na Argentina. Os duelos foram realizados no Estádio José Amalfitani, com uma vitória para cada lado.

O zagueiro foi acionado no decorrer do segundo jogo. Foram os primeiros minutos dele em campo desde 1º de agosto de 2023.

O retorno foi celebrado pelos companheiros. Nas redes sociais, o Argentinos Juniors publicou fotos do jogador sendo abraçado.

Marcelo, do Fluminense, foi expulso após pisar acidentalmente na perna de jogador do Argentino Juniors, pela Libertadores Imagem: Reprodução/Twitter

A lesão

A lesão de Luciano aconteceu em um lance em que tentou desarmar Marcelo. O lateral brasileiro, no entanto, adiantou demais e pisou acidentalmente no meio da perna do adversário, que caiu gritando de dor. O jogo foi paralisado..

Marcelo se desesperou no momento da falta e chamou imediatamente os médicos para atendimento a Sánchez. O árbitro da partida expulsou o jogador do Fluminense, que deixou o gramado do Estádio Diego Armando Maradona chorando.

Luciano foi encaminhado ao hospital. Ele recebeu alta no dia seguinte, e deixou o local em uma cadeira de rodas e com a perna imobilizada.

O zagueiro deu entrevista a veículos locais na saída do hospital e elogiou Marcelo, definindo o lance que causou sua lesão como "infeliz". "Tenho recebido um monte de mensagens, Marcelo me escreveu também por Instagram. Sei que foi sem intenção, foi uma jogada infeliz. Quero agradecer todas as pessoas que me escreveram".

[Marcelo] Me mandou mensagem pedindo desculpa, dizendo que se sentia mal. Fiquei sabendo que ele me procurou no vestiário. Esse é um gesto que mostra como ele é como pessoa. Eu o admiro como jogador e, agora, também como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, disse a ele para ficar tranquilo e digo agora publicamente

O ex-lateral tricolor foi às redes sociais enviar uma mensagem ao adversário, na ocasião. "Hoje, vivi um momento muito difícil em campo. Sem querer, machuquei um colega de profissão. Quero desejar a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo".