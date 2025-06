Al Ain quebra jejum no Mundial, vence Wydad, mas dupla acaba eliminada

O Al Ain acabou com jejum e venceu o Wydad Casablanca nesta quinta-feira por 2 a 1, em confronto pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Mesmo com a primeira vitória do elenco dos Emirados Árabes no torneio, Manchester City e Juventus foram os classificados do grupo G para as oitavas.

Os gols da partida foram marcados por Laba, de pênalti, e Kaku, com tento polêmico, pelo Al Ain, e Mailula, pelo Wydad Casablanca. Com a vitória, o Al Ain chegou a três pontos conquistados na terceira posição, enquanto o Wydad permaneceu em último, sem pontos e -6 gols de saldo.

Pelo outro confronto do grupo G, o City atropelou a Juventus por 5 a 2. As duas equipes avançaram para a próxima fase da competição, na primeira e segunda colocação, respectivamente.

A dupla classificada conhece seus adversários ainda hoje, na disputa pelas duas vagas do grupo H entre Real Madrid, Al-Hilal e RB Salzburg nesta quinta, às 22h (de Brasília).

Como ficou o grupo G

1º - Manchester City - 9 pontos (12 gols de saldo)

2º - Juventus - 6 pontos (4 gols de saldo)

3º - Al Ain - 3 pontos (-10 gols de saldo)

4º - Wydad Casablanca - 0 ponto (-6 gols de saldo)

Como foi o jogo

O Wydad abriu o placar logo cedo e perdeu várias oportunidades de ampliar a partida, e o Al Ain acabou conquistando o empate. O elenco marroquino balançou as redes logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com gol no ângulo marcado por Mailula. Boucheta perdeu um gol incrível cara a cara com o goleiro, e já na reta final, os árabes empataram de pênalti, com Laba.

No segundo tempo, o Al Ain conseguiu a virada com gol polêmico e conquistou sua primeira vitória na competição. A segunda metade do jogo foi marcada por um tento logo no início. O VAR recomendou a revisão do lance, mas o árbitro optou por manter a decisão. A partida foi equilibrada, mas com poucas chances de perigo.

Gols e destaques

Mailula abriu o placar com golaço! Moufid foi acionado em velocidade na ponta-direita e cruzou rasteiro para trás. O atacante teve tempo de cortar para o lado e finalizar forte no ângulo, aos 4 minutos do primeiro tempo.

Boucheta perdeu um gol cara a cara. O lateral recebeu passe sem marcação de Lorch e, de frente com Rui Patrício, acabou finalizando muito alto. A bola bateu no travessão e o camisa 24 se desesperou com o tento perdido.

Laba igualou de pênalti e marcou o primeiro gol do Al Ain no torneio! Após o lateral-direito Jasic tropeçar em marcador e cair dentro da grande área, o árbitro revisou o lance no VAR e deu a penalidade para o Al Ain. Na cobrança, aos 46 minutos da primeira etapa, o centroavante chutou forte no ângulo de Benabid para igualar o embate.

Kaku virou em lance polêmico! O camisa 10 do Al Ain marcou um belo gol no ângulo e virou a partida, aos 5 minutos do segundo tempo. A assistência do gol veio após passe de Palacios, depois de acertar com a sola da chuteira a perna de Harkass e ficar com a sobra da jogada. O VAR recomendou a revisão para anulação do gol, mas o árbitro manteve a decisão de campo. O jogador do Wydad precisou ser substituído.

O centroavante do Al Ain desperdiçou gol incrível. Laba, que já havia marcado no confronto, recebeu ótima assistência de Rahimi e, sem goleiro, chutou para fora.

Ficha técnica

Wydad Casablanca 1 x 2 Al Ain

Competição: 3ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Audi Field - Washington, EUA

Data e hora: 26 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Michael Barwegen e Lyes Arfa (CAN)

Gols: Mailula, aos 4'/1ºT, Laba, aos 46'/1ºT, Kaku, aos 5'/2ºT

Amarelos: Mwalimu, Amrabat e Benktib (Wydad Casablanca); Palacios e Traoré (Al Ain)

Wydad Casablanca: Benabid; Moufid, Guilherme Ferreira, Harkass (Meijers) e Boucheta; Amrabat, Zemraoui (Moutaraji), Moubarik (Benktib) e Lorch; Al Somah (Mwalimu) e Mailula (Obeng). Técnico: Mohamed Benhachem

Al Ain: Rui Patrício; Jasic (Abbas), Benkhaleq, Park Yong-Woo, Rabia e Zabala; Kaku (Chadli), Traoré, Palacios (Niang) e Rahimi (Houssine Rahimi); Laba (Nader). Técnico: Vladimir Ivi?