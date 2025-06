Weverton projeta Palmeiras x Botafogo e pede atenção especial com Igor Jesus: "Vamos nos preparar bem"

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Botafogo, neste sábado, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. As equipes vêm nutrindo, nos últimos anos, uma rivalidade, que vai se intensificar no primeiro encontro entre os times em um torneio mundial. Uma das lideranças do Verdão, Weverton, projetou a partida, mas preferiu não se apegar aos confrontos recentes.

"Acho que cada jogo tem sua própria história. Tudo o que aconteceu no passado não será levado para o campo. Você tem dois grandes adversários que se conhecem muito bem, que já se encontraram muitas vezes. Sem sombra de dúvida, é um momento especial para ambas as equipes, em uma competição tão importante", disse à Fifa.

Nos último cinco encontros entre as equipes, o Palmeiras tem um retrospecto negativo, com duas derrotas e três empates. Nesse período, o time carioca ainda eliminou o Verdão nas oitavas de final da Libertadores. O último embate foi um 0 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro.

"A partida vai escrever a sua própria história, trazer as suas próprias dificuldades. Espero que tenhamos um bom dia, façamos uma grande partida. O nosso objetivo, sem dúvida, é ir em busca da classificação", avaliou.

Weverton destacou, principalmente, duas peças do Botafogo: o goleiro John e o atacante Igor Jesus, que vivem boa fase. O arqueiro palmeirense pediu atenção especial com o atacante botafoguense, que já marcou dois gols nesse Mundial, incluindo o da vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões.

"John e Igor Jesus são dois grandes jogadores, duas figuras importantes na equipe deles. Um deles é um goleiro em grande forma. Igor Jesus é o artilheiro e também está em muito boa forma. Não há dúvida de que teremos que dar uma atenção especial. Vamos nos preparar bem para enfrentá-los e fazer uma boa partida", avaliou.

Por fim, Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.