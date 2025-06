Wallace Yan, do Flamengo, lidera ranking de eficiência nas 10 maiores ligas do mundo

Joia do Flamengo e cada vez mais realidade, Wallace Yan é o jogador das dez principais ligas do mundo que menos precisa de tempo para participar de um gol em 2025, segundo dados do Sofascore. O atacante de apenas 19 anos soma nove participações diretas em gols (seis gols e três assistências) em 15 partidas na temporada, sendo titular em apenas uma delas. A média impressiona: uma participação a cada 41 minutos em campo.

O desempenho faz de Wallace o líder nesse critério entre todos os atletas das ligas mais populares do planeta, à frente de nomes consagrados, como Gyiokeres (Sporting), Dembélé (PSG) e Ferrán Torres (Barcelona).

Mesmo atuando majoritariamente como reserva, o camisa 29 vem sendo decisivo ? e justamente em jogos grandes. Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Wallace marcou dois gols saindo do banco: contra o Chelsea, na vitória por 3 a 1, e no empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, que encerrou a fase de grupos do Flamengo.

? Wallace Yan é o jogador dos times das 10 ligas mais populares do Sofascore que precisa de menos minutos para participar de gol em 2025! ?? ? 15 jogos (1 titular)

? 6 gols (!)

? 3 assistências (!)

? 9 participações em gols (!)

? 41 mins p/ participar de gol (!)

Após a partida, o técnico Filipe Luís não economizou elogios. "O Wallace Yan treina muito bem. Ele já é uma realidade", disse o comandante, satisfeito com o desempenho do jovem atacante.

Além dos gols e assistências, Wallace também registra 13 passes decisivos, 15 finalizações (sete no alvo) e 30 duelos ganhos.

O Flamengo avançou em primeiro lugar no Grupo D, com sete pontos ? vencendo Espérance e Chelsea, além do empate com o LAFC ? e agora terá pela frente o Bayern de Munique, neste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final.