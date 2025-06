Viviane Araújo cita nascimento de filha como trunfo para o UFC 317: "Motivação que faltava"

Aos 38 anos, Viviane Araújo fará sua 20ª luta profissional de MMA neste sábado (28), no card preliminar do UFC 317, em Las Vegas (EUA). E mesmo com uma bagagem de veterana nos esportes de combate, a brasileira entrará em ação diante de Tracy Cortez com a motivação de uma verdadeira novata. Isso porque, pela primeira vez em sua trajetória, 'Vivi', como é conhecida, competirá com um combustível extra: a força da maternidade.

Em janeiro desta temporada, a peso-mosca (57 kg) utilizou as redes sociais para anunciar o nascimento de sua primeira filha. A pequena menina, chamada Lua, é a primeira filha do casal 'Vivi' e Catarina Lo Turco. E, por mais que a nova função tenha atrelado mais responsabilidades à rotina de atleta de alto rendimento, a brasileira garante que o bônus supera e muito o ônus nesta equação.

"É uma nova fase na minha vida. Agora mamãe da minha filhinha de cinco meses. Estou radiante, super feliz com a vinda dela. Uma menina muito saudável. Então agora é só alegria dentro de casa. Intensificou um pouco mais (a rotina). A vida de atleta já era bem puxada. Agora a vida de atleta e mãe, é ainda mais. Mas a motivação, de você ver um bebezinho ali crescendo, é inspirador. Me dá mais motivação para ir lá, treinar e dar o meu melhor. Minha filha é bem tranquila, não dá muito trabalho. Por enquanto (risos)", destacou Araújo.

Busca pela excelência

Atual número 8 do ranking dos moscas, Vivi vem de vitória contra a compatriota Karine 'Killer', em novembro de 2024. Apesar de já figurar no pelotão de elite e já ter enfrentado grandes nomes da categoria como Alexa Grasso e Natália Silva, a lutadora de Ceilândia (DF) admite que a responsabilidade atrelada ao nascimento de sua filha a motivou a evoluir nos pequenos detalhes e se tornar uma competidora ainda mais completa, mesmo já nos últimos anos de carreira.

"Era uma motivação que faltava na minha vida, na real. Com a vinda dela, isso me deu um combustível a mais de buscar, de melhorar o que preciso melhorar dentro dos meus treinos. Performar bem. Não estou deixando escapar nada, nenhum detalhe, para dar meu melhor e, assim, conseguir dar uma vida melhor para ela. Não penso em ficar só na Lua. A gente quer mais filhos. Então preciso trabalhar mais e lutar mais. Essa motivação só cresce. Enquanto essa chama estiver acesa, vou dar o meu melhor", frisou a brasileira.

Vivi Araújo é apenas uma das sete representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no UFC 317. Também na porção preliminar do show, entrarão em ação Jhonata Diniz e Gregory 'Robocop'. Já no card principal, nomes como Charles 'Do Bronx', Alexandre Pantoja, Renato 'Moicano' e Felipe Lima competirão para defender o verde-amarelo no octógono mais famoso do mundo.

