Vitória anuncia a contratação do meio-campista Rúben Rodrigues

O Vitória anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia português Rúben Rodrigues. O atleta de 28 anos chega em definitivo do Oxford United, da Inglaterra, e assinou com o Rubro-Negro até a metade de 2027.

Seja bem-vindo ao Leão, Rúben Rodrigues! O meio-campo de 28 anos é o novo contratado do Vitória e chega para reforçar o elenco Rubro-Negro em 2025! ???#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/6jlFgUz7Ot ? EC Vitória (@ECVitoria) June 26, 2025

Durante sua carreira, o meio-campista acumulou passagens em clubes da Holanda como Wilhelmina'08, VV Gemert, Den Bosch e Den Bosch. Também atuou por Notts County, da Inglaterra, e posteriormente pelo Oxford United.

Na última temporada, disputou 41 partidas e anotou quatro gols, além de três assistências.

A equipe baiana volta a campo apenas no dia 8 de julho, quando recebe o Confiança no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília).