Vicky Safra: maior bilionária do Brasil é alvo de campanha da torcida por SAF do Corinthians

Mulher mais rica do Brasil segundo a revista Forbes, Vicky Safra virou alvo de campanha da torcida do Corinthians para comprar uma hipotética SAF do clube. O assunto ganhou força nas redes sociais na noite desta quarta-feira, e até mesmo a hashtag #VicSAF foi criada por corintianos na tentativa de chamar a atenção da magnata.

Vicky, de 72 anos, e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York. O patrimônio total da família é estimado em US$ 18 bilhões (cerca de R$ 106 bilhões).

No ranking geral de bilionários brasileiros, Vicky só fica atrás de Eduardo Saverin, que acumula fortuna de US$ 36,8 bilhões (R$ 216,8 bilhões). Ele é a 46ª pessoa mais rica do mundo. Vicky Safra, por sua vez, é a 107ª pessoa mais rica do mundo atualmente.

Publicações de torcedores na rede social X (antigo Twitter) afirmam que Vicky é torcedora do Corinthians e seria a pessoa ideal para ajudar o clube no atual momento de crise financeira e administrativa. Apesar disso, não há indícios que comprovem o fato de ela ser corintiana.

"#VicSaf não é um movimento, é um pedido de socorro", escreveu a página Loucos Bando. "Vocês têm a visão, estrutura e força do Banco Safra para transformar histórias e a Fiel acredita que podem transformar a nossa", publicou um outro torcedor.

Até mesmo o perfil oficial do Banco Safra no Instagram recebeu uma enxurrada de comentários de torcedores do Corinthians pedindo a ajuda da bilionária.

A ação dos torcedores acontece em um período difícil para o Corinthians. O clube tem uma dívida de aproximadamente R$ 2,5 bilhões e tem débitos com o elenco por premiações e direitos de imagem. Alvo de processo de impeachment, o presidente Augusto Melo está afastado e foi indiciado pela Polícia Civil no caso Vai de Bet. O clube está sendo gerido interinamente por Osmar Stábile.

Quem já tocou no tema foi Ronaldo Fenômeno, ídolo do Corinthians. Ele garante que se uma SAF for instituída, ele será investidor. "Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além do Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno", contou Ronaldo ao podcast Denilson Show.

Mesmo com a campanha dos torcedores, a possibilidade de o Corinthians instituir uma SAF é baixíssima. De modo geral, os dirigentes acreditam ser possível recuperar a saúde financeira do clube de maneira orgânica, assim como ocorreu com o Flamengo no início da década passada, pelo fato de a arrecadação alcançar cifras bastante elevadas. Somente em 2024, o Corinthians bateu recorde pelo terceiro ano consecutivo e arrecadou R$ 1,1 bilhão.

O problema do Corinthians são as dívidas a curto prazo, ou seja, aquelas com vencimentos imediatos. A gestão interina encontrou um fluxo de caixa com menos de R$ 5 milhões e teve dificuldades e precisou correr para não ficar inadimplente com o Profut, programa de refinanciamento de dívidas direcionado aos clubes de futebol. Agremiações que atrasem três parcelas ou mais estão sujeitas à retirada do programa. Recentemente, Memphis Depay notificou o clube cobrando R$ 6 milhões não pagos.