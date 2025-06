Veja os seis confrontos já definidos pelas oitavas do Mundial de Clubes

Quatro equipes garantiram vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta quarta-feira. Borussia Dortmund-ALE, Fluminense, Inter de Milão-ITA e Monterrey-MEX se juntaram às oito equipes que já estavam classificadas e conheceram seus adversários na próxima fase.

O Fluminense foi a única equipe brasileira que entrou em campo nesta quarta-feira. O Tricolor Carioca empatou sem gols com o Mamelodi Sundowns-RSA e acabou na vice-liderança do grupo F, com cinco pontos conquistados. Por outro lado, o Borussia Dortmund venceu o Ulsan HD-KOR por 1 a 0 e foi aos sete pontos, garantindo a primeira posição da chave.

Pelo grupo E, a Inter de Milão venceu o River Plate-ARG por 2 a 0 e ficou na liderança, com sete pontos somados. O Monterrey bateu o Urawa Red-JPN por 4 a 0 e contou com a derrota do time argentino para assegurar a 2ª colocação da chave.

reprodução

Com isso, nas oitavas de final, o Fluminense vai encarar a Inter de Milão na próxima segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. O Borussia Dortmund vai jogar contra o Monterrey somente na próxima terça-feira, às 22 horas, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Nesta quarta-feira, vamos ter a definição dos últimos quatro classificados para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Juventus-ITA e Manchester City-ING já garantiram vaga na próxima fase, mas ainda não têm suas posições definidas no grupo G. O Real Madrid-ESP também entra em campo em busca de confirmar sua classificação no grupo H.

Confira os duelos já definidos das oitavas de final do Mundial de Clubes:

Palmeiras x Botafogo - sábado, 28/06, às 13h - Lincoln Financial Field, Filadélfia

Benfica x Chelsea - sábado, 28/06, às 17h - Bank of America Stadium, Charlotte

PSG x Inter Miami - domingo, 29/06, às 13h - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Flamengo x Bayern de Munique - domingo, 29/06, às 17h - Hard Rock Stadium, Miami Inter de Milão x Fluminense - segunda-feira, 30/06, às 16h - Bank of America Stadium, Charlotte Borussia Dortmund x Monterrey - terça-feira, 01/07, às 22h - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta