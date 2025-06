Veja como foi a Copa do Mundo de Clubes até aqui para o Bayern, adversário do Flamengo nas oitavas

Apesar de ter conquistado o primeiro lugar do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo irá enfrentar uma verdadeira pedreira nas oitavas de final: O Bayern de Munique. Os bávaros estavam indo muito bem na competição, mas perdeu para o Benfica e ficou com o segundo lugar da chave.

O Flamengo já provou nessa competição que pode vencer e convencer contra um europeu, assim como foi no triunfo contra o Chelsea por 3 a 1. Entretanto, será que pode competir contra o Bayern?

Por isso, a Gazeta Esportiva destrinchou a campanha dos alemães nesta fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, destacando as principais características da equipe da Baviera. Veja abaixo:

A campanha

O Bayern começou sua campanha de forma avassaladora, vencendo o Auckland City, time semiprofissional da Nova Zelândia, por incríveis 10 a 0. Depois, sofrendo muito pressão da torcida argentina presente em Miami, venceu o Boca Juniors por 2 a 1, em um jogo muito equilibrado, mas onde os alemães realmente foram melhores.

Por fim, na última rodada, veio o tropeço diante do Benfica. Para esta partida, o técnico Vincent Kompany decidiu poupar alguns titulares, devido ao grande calor sobre Charlotte, nos Estados Unidos. Após ir para o intervalo perdendo, o treinador lançou os titulares na partida. A diferença foi gritante e os alemães dominaram os 45 minutos finais, mas pararam na grande atuação do goleiro Trubin.

Ataque letal

Apesar de ter passado em branco diante do Benfica, o Bayern demonstrou muito poder ofensivo. Com nomes como Harry Kane, Michael Olise e Leroy Sané, os alemães darão muito trabalho para a defesa do Flamengo.

Além disso, os alemães são, por enquanto, o melhor ataque da competição, com 12 gols marcados. Dez deles foram contra o Auckland City, mas o Bayern não teve dificuldades para fazer tal feito, enquanto o Benfica sofreu para marcar no primeiro tempo e o Boca, outro time da chave, sequer venceu os neozelandeses.

Defesa consistente

Com a chegada do alemão Jonathan Tah, a defesa do Bayern ganhou um upgrade. A zaga da equipe ficou mais consistente e fornece menos chances aos adversários. Mesmo na derrota para o Benfica, os bávaros só permitiram sete finalizações dos portugueses durante todo o jogo.

Na vitória sobre o Boca, o cenário foi ainda melhor. Apesar do gol sofrido por Merentiel, o Bayern concedeu apenas seis chutes para os argentinos. Portanto, para vencer os bávaros, o Flamengo de Filipe Luís precisa ser muito eficiente diante de uma defesa tão bem postada

Marque na agenda

Flamengo e Bayern se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami.