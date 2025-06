Veiga ou Mauricio: quem Abel vai escalar contra Botafogo? Colunistas opinam

Abel Ferreira vai escalar Raphael Veiga ou Mauricio titular contra o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes? E na zaga, quem joga no lugar do lesionado Murilo?

No De Primeira, os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho debateram as dúvidas do Verdão para o duelo com o Fogão. PVC antecipou a provável escalação de Abel.

Hernan: Eu manteria Veiga titular; Mauricio muda o jogo quando entra

O Veiga tem história, exerce uma liderança dentro do elenco do Palmeiras e é um jogador de jogo grande. Estamos falando de uma decisão, e o Veiga é jogador para esse tipo de partida. Ah, não está no seu melhor momento? Pode não estar no seu melhor momento. Mas eu entendo que o Mauricio está com uma confiança diferente e tem sido aquele jogador para mudar o cenário no segundo tempo.

Então, eu manteria o Veiga por ser esse cara da referência, esse cara importante e deixaria o Mauricio para ser a minha opção se eu precisar mudar o jogo. Eu manteria o Veiga. O Veiga é um cara muito grande dentro do Palmeiras.

André Hernan

PVC: Abel vai tirar o Veiga do time; veja provável escalação

Acho que vai ser o Mauricio. Ele vai tirar o Veiga do time porque o desempenho dele não foi nada bom contra o Inter Miami. Mas não dá pra cravar. Para mim, tem que jogar o Mikael e vai voltar o Giay. Ele tem feito de três a quatro mudanças sempre — o Palmeiras vai jogar pela 39ª vez no ano e será a 39ª escalação diferente.

Para mim, vai ser: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Mikael e Piquerez; Emi Martínez e Richard Ríos; Estêvão, Mauricio e Facundo Torres; e Flaco López na frente.

Paulo Vinícius Coelho

