Monterrey destrói Urawa em 10 minutos, manda River para casa e avança

O Monterrey foi letal em um curto espaço de tempo, destruiu o Urawa Reds, hoje, por 4 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos, e se classificou às oitavas do Mundial de Clubes.

Os gols do Monterrey foram marcados por Deossa, Berterame (2) e Corona. Os três primeiros saíram entre os 30 e 40 minutos do primeiro tempo. O quarto saiu já nos acréscimos. O Urawa Reds até tentou e fez um gol, anulado por impedimento.

O Monterrey terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo E. A equipe mexicana precisava vencer o Urawa e torcer por um vencedor em Inter de Milão x River, o que aconteceu — os italianos venceram por 2 a 0 e avançaram na liderança.

Monterrey e Inter de Milão já conhecem seus adversários nas oitavas: enquanto os mexicanos serão adversários do Borussia Dortmund, às 22h (de Brasília) da próxima terça-feira, os italianos enfrentarão o Fluminense no dia anterior, às 16h.

Como ficou o grupo E

Inter de Milão - 7 pontos Monterrey - 5 pontos River Plate - 4 pontos Urawa Reds - 0 ponto

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou perigoso para o Monterrey, que reagiu e amassou. O Urawa, apesar de eliminado, começou criando chances contra um Monterrey que precisava do resultado. Com o tempo, a equipe mexicana começou a se soltar e virou dona do jogo. Os Rayados deslancharam na marca dos 30 minutos com golaços, abriram 3 a 0 e foram confortáveis para os vestiários.

Corona e Torres celebram gol do Monterrey sobre o Urawa Reds em jogo do Mundial Imagem: YURI CORTEZ / AFP

O segundo tempo foi mais aberto, sem muitas chances, mas teve gol. Com o placar praticamente definido, os dois times alternaram a posse da bola e momentos no campo de ataque do rival. As oportunidades claras, no entanto, foram raras. Na que parecia ser a melhor delas, De La Rosa perdeu uma chance inacreditável de fazer o quarto. Nos minutos finais, Thiago Santana até marcou para o Urawa, mas teve o gol anulado. Do outro lado, Berterame não perdoou e fechou a conta.

Lances importantes e gols

Alvarado acertou o travessão. O atacante do Monterrey subiu de cabeça em cruzamento na grande área e conseguiu a finalização, mas a bola explodiu na trave do Urawa.

Depois, o camisa 11 desperdiçou. Alvarado ficou com a sobra após bobeira da defesa do Urawa e, sem goleiro, acabou finalizando para fora.

Deossa abriu o placar: 1 a 0 O camisa 6 do Monterrey carregou com espaço e resolveu soltar uma bomba de muito longe. A bola pegou efeito e enganou Nishikawa, que caiu mais para o lado direito e viu ela morrer no meio.

Berterame ampliou: 2 a 0 O camisa 7 foi acionado na ponta esquerda e finalizou colocado no canto esquerdo de Nishikawa, que não alcançou.

Mais um do Monterrey: 3 a 0 Aos 39 minutos, Jesús Corona imitou Deossa e finalizou de longe, acertando o ângulo do goleiro japonês.

Milagre de Nishikawa! Na melhor chance do segundo tempo, Berterame arrancou livre pela direita, invadiu a área e tocou para o meio. De La Rosa, sozinho, finalizou fraco, e Nishikawa conseguiu se esticar todo para salvar.

Não valeu! O Urawa até diminuiu com gol de Thiago Santana após cruzamento vindo da direita. Entretanto, Matsuo ameaçou ir na bola e estava impedido. O árbitro foi ao VAR e anulou o tento.

Berterame fecha a conta: 4 a 0. Nos segundos finais, o Monterrey tentou cruzamento rasteiro, a defesa do Urawa cortou mal, e Berterame apareceu sozinho para empurrar para as redes.

FICHA TÉCNICA

URAWA REDS 0 x 4 MONTERREY

Data e hora: 25 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Mundial de Clubes

Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Gols: Deossa (30'/1ºT), Berterame (34'/1ºT), Jesús Corona (39'/1ºT), Berterame (51'/2°T)

Urawa Reds: Nishikawa; Sekine (Ogiwara), Danilo Boza, Hoibraten e Naganuma; Yasui (Nitta), Gustafson (Matsumoto) e Matheus Sávio (Okubo); Kaneko (Thiago Santana), Watanabe e Matsuo. Técnico: Maciej Skorza

Monterrey: Andrada; Chávez, Medina (Guzmán), Sérgio Ramos e Reyes (Arteaga); Deossa, Ambríz (Cortizo) e Torres; Alvarado (De La Rosa), Corona (Fimbres) e Berterame. Técnico: Domènec Torrent