UFC coroa primeiros campeões em novo evento de grappling; brasileiro vence nos leves

Em uma noite que marcou o início de uma nova era para o jiu-jitsu competitivo, o brasileiro Carlos Henrique sagrou-se campeão inaugural da divisão peso-leve (70 kg) no UFC BJJ 1, realizado nesta quarta-feira (25), em Las Vegas (EUA). O faixa-preta superou Danilo Moreira, seu companheiro de equipe na academia liderada por Mikey Musumeci, com uma finalização por chave de braço no terceiro round, após um confronto técnico e equilibrado.

Mostrando maturidade estratégica, o atleta manteve a calma diante das investidas do adversário, que começou o duelo com postura ofensiva, buscando ataques nas pernas e controlando parte do primeiro assalto. A disputa, no entanto, ganhou outro ritmo nos rounds seguintes, com Henrique girando para as costas, impondo pressão por cima e neutralizando as ações do oponente. A vitória foi sacramentada nos minutos finais, quando encontrou a brecha necessária para aplicar a chave de braço que garantiu o título da nova categoria.

Azar na luta principal

Na atração principal da noite, Mikey Musumeci confirmou o favoritismo ao finalizar o brasileiro Rerisson Gabriel e conquistar o cinturão inaugural dos pesos-galos (61 kg). O norte-americano, multicampeão mundial pela IBJJF, dominou boa parte do embate com ataques frequentes às pernas, encerrando a disputa no terceiro round ao encaixar uma precisa chave de calcanhar.

Gabriel, que havia sido rival de Musumeci como técnico no reality "Road to the Title", resistiu bem durante os dois primeiros rounds e chegou a aplicar uma queda expressiva no assalto final. No entanto, a experiência e o alto nível técnico do norte-americano fizeram a diferença no momento decisivo.

Com atuações sólidas e domínio do jogo no solo, Carlos Henrique e Mikey Musumeci entram para a história - ao lado de Andrew Tackett, vencedor do cinturão meio-médio - como os primeiros campeões do UFC BJJ, evento que estreou com oito combates e alta taxa de finalizações - um início promissor para a nova vertente do Ultimate dedicada exclusivamente ao grappling.

