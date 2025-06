UFC 317: Jhonata Diniz promete nova versão após período de treinos com Malhadinho

Depois de iniciar sua trajetória no octógono mais famoso do mundo com duas vitórias seguidas, o striker Jhonata Diniz sofreu sua primeira derrota na carreira em novembro do ano passado, ao ser superado pelo jogo de luta agarrada do polonês Marcin Tybura, no UFC 309, em Nova York (EUA). Neste sábado (28), porém, o peso-pesado curitibano volta à ação e confia na sua evolução para dar a volta por cima.

Logo após sofrer seu primeiro tropeço no MMA, o ex-kickboxer buscou a ajuda de outro peso-pesado brasileiro, o baiano Jailton 'Malhadinho' Almeida, especialista na luta agarrada. E o período de treinamentos com o compatriota parece ter renovado a confiança do curitibano, que encara o estreante Alvin Hines no UFC 317, em Las Vegas (EUA). Prova disso é que, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jhonata prometeu apresentar uma nova versão - mais completa - no octógono neste sábado.

"Quando eu saí da minha (última) luta, eu falei que ia buscar o recurso onde fosse para poder melhorar esse meu gap (luta agarrada e jogo de chão). Fui para lá (Bahia) duas vezes, eles me mostraram exatamente onde eram meus pontos falhos, onde eu errava muito, e me mostraram como treinar também em Curitiba. Eu aprendi muito, evolui muito nesse período em que eu estive com os meninos do Galpão da Luta. Agora vocês vão ver uma nova versão do Diniz", afirmou Jhonata.

Brasil no UFC 317

Além de Jhonata Diniz, o Brasil estará representado por outros seis lutadores no UFC 317. Nas duas lutas principais do evento, Charles Do Bronx e Alexandre Pantoja vão encarar Ilia Topuria e Kai Kara-France, respectivamente, pelos cinturões peso-leve (70 kg) e peso-mosca (57 kg) do Ultimate.

Ainda na parcela principal do show, Renato Moicano e Felipe Lima medirão forças com Beneil Dariush e Payton Talbott. Já no card preliminar, além do confronto entre Jhonata Diniz e Alvin Hines, o Esquadrão Brasileiro entrará em ação com Gregory Robocop e Viviane Araújo, que terão como adversários Jack Hermansson e Tracy Cortez.

