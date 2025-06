UFC 317: Charles do Bronx e Topuria deixam rivalidade de lado em encontro respeitoso

Às vésperas de uma das lutas mais aguardadas do ano, Charles 'Do Bronx' Oliveira e Ilia Topuria surpreenderam ao protagonizar um momento de respeito mútuo durante a semana do UFC 317. Adversários na luta principal deste sábado (28), em Las Vegas (EUA), os dois se encontraram na sauna do hotel oficial do evento e trocaram gestos amigáveis - mesmo após semanas marcadas por declarações afiadas por parte do georgiano.

O vídeo do encontro foi compartilhado pelo próprio Topuria nas redes sociais, acompanhado de uma frase que sintetiza o espírito esportivo do momento: "É assim que é o nosso esporte. Nunca é pessoal, todos estão apenas lutando por seus sonhos" (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Mudança de tom

A cena chamou atenção por contrastar com o discurso confiante - e por vezes provocativo - adotado por Topuria ao longo da promoção do combate. Invicto no MMA, o representante da Geórgia, radicado na Espanha, esbanjou confiança e minimizou a experiência do ex-campeão da divisão dos pesos-leves (70 kg). Ainda assim, não deixou de demonstrar respeito no encontro fora do cage.

Do Bronx, por sua vez, manteve uma postura serena e centrada durante toda a semana. Sem alimentar polêmicas, preferiu deixar suas respostas para o octógono. Agora, ambos dividem os holofotes rumo ao duelo que definirá o novo dono do cinturão, atualmente vago após a mudança de Islam Makhachev para os meio-médios (77 kg).

