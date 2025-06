Transmissão ao vivo de Wydad Casablanca x Al Ain: veja onde assistir

Wydad Casablanca e Al Ain medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Audi Field, em Washington, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes entram em campo apenas para cumprir tabela no Grupo G, já que ambas estão eliminadas da competição. Sem pontos conquistados até aqui, o Al Ain é o lanterna por conta do saldo de gols: -11, contra -5 do Wydad Casablanca.

Na rodada passada, os marroquinos foram derrotados pela Juventus por 4 a 1. O Al Ain sofreu uma dura goleada de 6 a 0 para o Manchester City.

Wydad Casablanca x Al Ain -- Mundial de Clubes 2025