Transmissão ao vivo de RB Salzburg x Real Madrid: veja onde assistir

RB Salzburg e Real Madrid medem forças na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

RB Salzburg e Real Madrid chegam empatados com quatro pontos e disputam diretamente a liderança do Grupo H. Apesar da vantagem, ambos ainda correm risco de serem ultrapassados pelo Al-Hilal, que soma dois pontos e enfrenta o Pachuca no mesmo horário.

O Salzburg venceu na estreia e depois empatou em 0 a 0 com o Al-Hilal. Já o Real Madrid se recuperou do empate na primeira partida com uma vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca na última rodada.

RB Salzburg x Real Madrid -- Mundial de Clubes 2025