Transmissão ao vivo de Al-Hilal x Pachuca pelo Mundial: veja onde assistir

Al-Hilal e Pachuca medem forças na noite de hoje, às 22h (de Brasília), no GEODIS Park, em Nashville, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo sportv3 (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Al-Hilal ainda tem chances de avançar às oitavas de final. A equipe de Simone Inzaghi tem dois pontos a menos que Real Madrid e RB Salzburg, que se enfrentam no mesmo horário.

O Pachuca está eliminado e apenas cumpre tabela. Os mexicanos perderam para o Real Madrid por 3 a 1 na rodada passada.

Al-Hilal x Pachuca -- Mundial de Clubes 2025