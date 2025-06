Torcedores de Palmeiras e Flu são presos após confusão no Mundial em Miami

Os torcedores de Palmeiras e Fluminense tiveram sérios problemas com a polícia de Miami durante os jogos dos seus times na Copa do Mundo de Clubes no Hard Rock Stadium. Alguns foram presos, passaram a noite na cadeia e tiveram que pagar fiança para sair, segundo soube a reportagem do UOL.

Um palmeirense que pediu para não ser identificado foi detido no estádio, permaneceu um tempo em uma sala e depois foi direcionado à delegacia algemado. Chegando lá, passou a noite preso, inclusive vestindo a roupa laranja típica de detentos nos Estados Unidos. Para sair, seus amigos e familiares pagaram US$ 650, o que corresponde a mais de R$ 3,5 mil na cotação de hoje.

No caso dele, o que causou o problema foi uma discussão com um torcedor do Inter Miami na hora do empate palmeirense. O policial chegou para interromper a briga, o brasileiro saiu andando. A atitude foi classificada como resistência sem violência e intoxicação por álcool.

Casos semelhantes foram registrados com torcedores do Fluminense, mas sem discussão com torcedores rivais. No caso deles, o que mais causou conflito foi a tentativa de assistir ao jogo em um local diferente do que estava marcado no ingresso.

Além disso, vários torcedores também foram alertados sobre não ficar nas escadas de acesso, mas resistiram. Inicialmente, os seguranças do estádio alertavam sobre a questão e, quando não eram atendidos, solicitavam a ajuda dos policiais.

O clima ficou tenso em diferentes momentos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a ação de policiais algemando torcedores do Fluminense na partida contra o Sundowns.

No jogo contra o Palmeiras, a situação foi muito parecida. Curiosamente, depois de muito conflito, um policial foi filmado pulando e cantando junto com a torcida palmeirense e até mesmo tocando os instrumentos da organizada. Antes desse clima de paz, no entanto, várias discussões foram presenciadas.

O Hard Rock Stadium foi centro de uma grande confusão na final da Copa América no ano passado, quando argentinos e colombianos invadiram o estádio e forçaram um adiamento do jogo.

O próximo time brasileiro que estará no Hard Rock Stadium é o Flamengo. A equipe carioca vai encarar o Bayern de Munique no próximo domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.