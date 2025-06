Técnico do Real Madrid elogia brasileiros no Mundial: 'Bom para o futebol'

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, concedeu uma entrevista coletiva ontem, na Filadélfia (EUA), antes do decisivo jogo contra o Red Bull Salzburg, pelo Grupo H do Mundial de Clubes. O espanhol elogiou Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, além de outro sul-americano, o River Plate.

O que aconteceu

Xabi foi questionado sobre como avalia a competição até aqui. Ele ponderou a questão do forte calor nos Estados Unidos como uma questão adversa, mas disse que o bom nível apresentado por equipes de fora da Europa faz bem para o futebol em geral.

"Acho que está sendo bom para o futebol europeu ver o nível de competitividade que há fora também. Evidentemente, temos que nos adaptar às condições, quem chega no melhor momento ajuda, porque são condições que nós não temos durante o ano. Mas além disso, vejo equipes que a gente não acompanha no dia a dia e que são muito boas, que se preparam bem e que estão em um bom nível", disse Xabi Alonso, especificando:

O River Plate está jogando em um bom nível. Os brasileiros, evidentemente, também (estão jogando bem). Então, antes da competição, digamos que os holofotes estavam nos europeus. Agora, seguramente, a todos nos abriu um pouco a mira e eu acho que isso é bom para o futebol em geral

Xabi Alonso

O que mais ele falou?

Vini Jr precisa melhorar defensivamente?: "O que tenho claro é que precisamos e temos que defender todos. Os 11 jogadores que estão no campo têm que estar envolvidos no momento defensivo, têm que se juntar, têm que saber como queremos pressionar. Sem isso será muito complicado".

Como vê a fase de Rodrygo?: "Vejo bem o Rodrygo, o vejo com vontade. No outro dia foi uma decisão técnica (ele ser barrado), mas o Rodrygo ainda é importante e vamos precisar dele no Mundial. É um jogador especial e acho que vai ter um bom papel no Mundial".

Vida como treinador: "É realmente divertido, com certeza. A melhor coisa do futebol é jogar, mas alguém disse que a segunda melhor coisa é treinar, e até agora estou gostando. Eu sempre fui curioso sobre o jogo, e agora, neste novo capítulo, as coisas estão indo rápido, mas de uma forma boa, com um bom momento, então estou tentando apreciá-lo, porque é um desafio que demanda, mas muito divertido".