Tati cai, mas Luana Silva brilha e está na semifinal do surfe no Rio Pro

O Brasil teve emoções opostas no feminino do Rio Pro nesta quinta-feira. Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas quartas de final, enquanto Luana Silva avançou com a melhor performance do dia e garantiu vaga entre as quatro melhores.

O que aconteceu

Luana Silva fez 12.80 pontos contra a bicampeã mundial Tyler Wright (AUS). Foi a melhor pontuação do dia no feminino e levou a brasileira à segunda semifinal da carreira.

Tatiana Weston-Webb foi superada por Caroline Marks (USA) com apenas 4.10 pontos. O confronto repetiu a final olímpica de Paris-2024, mas desta vez a norte-americana dominou do início ao fim.

Italo Ferreira avançou às quartas de final com um aéreo nota 9.33, a maior do evento até agora. Ele venceu Crosby Colapinto (USA) e enfrentará Ethan Ewing (AUS) na próxima fase.

Yago Dora também está nas quartas e mantém campanha forte no evento. O atual número 2 do mundo derrotou Alan Cleland (MEX) após brilhar nas ondas desde o Elimination Round.

Miguel Pupo venceu Filipe Toledo em uma virada nos segundos finais da bateria. O resultado eliminou o bicampeão mundial e maior vencedor da história do Rio Pro.

Outros brasileiros foram eliminados nas primeiras fases da competição. João Chianca, Peterson Crisanto e Alejo Muniz não avançaram às oitavas de final.