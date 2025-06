Surfe: Yago Dora avança no Rio e segue na caça pela liderança do Mundial

O Brasil contou com apenas um sobrevivente nas repescagens do Rio Pro nesta quinta-feira (26). Atual vice-campeão da etapa, Yago Dora deu show em Saquarema, avançou às oitavas de final e segue firme na luta pela liderança do ranking — que ainda depende de um tropeço do sul-africano Jordy Smith, também classificado nesta manhã.

O que aconteceu

Em ondas de até dois metros no Point de Itaúna, Yago dominou a bateria contra o compatriota Peterson Crisanto.

A disputa, realizada no formato de baterias simultâneas, teve 40 minutos de duração e foi definida com uma combinação de boas manobras e um tubo profundo que garantiu a nota 8.67, a maior da competição até o momento.

Voltar para Saquarema é bom demais, calor do público, a torcida gritando? Hoje tem altas ondas, está um dia clássico, não dá para pedir algo melhor Yago Dora à WSL

Brasileiros dão adeus

Yago foi o único brasileiro a se classificar na repescagem. João Chianca, Alejo Muniz, Gabriel Klaussner, além do próprio Peterson, se despediram da etapa.

Chianca, surfando em casa, perdeu para Griffin Colapinto; Alejo foi superado por Kanoa Igarashi; e Klaussner caiu diante de Jordy Smith, atual líder do circuito.