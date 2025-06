Surfe: Italo 'explode' Saquarema e avança com aéreo quase perfeito; assista

Italo Ferreira incendiou a torcida em Saquarema nesta quinta-feira (26) e garantiu vaga nas quartas de final do Rio Pro com mais uma ótima atuação.

Atual campeão da etapa, o potiguar bateu Crosby Colapinto com direito a um dos maiores momentos do campeonato até agora — um aéreo altíssimo que levantou o público e quase arrancou a nota máxima dos juízes.

O que aconteceu

A manobra aconteceu com 22 minutos restantes na bateria. Usando uma direita com boa parede, Italo decolou com rotação completa e aterrissou no flat, pedindo nota 10 com as mãos abertas logo após o pouso. O público respondeu de pé, e os juízes deram 9,33 — a maior nota da etapa até aqui.

O detalhe inusitado ficou por conta do que aconteceu depois: após finalizar a onda já no raso, Italo caminhou pela areia para retornar ao outside e foi recebido com abraços e gritos da torcida no meio da bateria, em uma cena incomum no surfe profissional.

Crosby, que já tinha um 7,83, precisava de 6,51 para virar. A última tentativa, numa onda fora da série, rendeu apenas 5,47. Vitória de Italo por 14,33 a 13,30 e vaga garantida entre os oito melhores do evento.

Domínio na temporada

A performance ainda ampliou o domínio de Italo no ranking de notas excelentes da temporada.

Agora são 20 notas acima de 8, isolado na liderança do quesito — cinco a mais que Jack Robinson, segundo colocado.