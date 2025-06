Sport investirá R$ 15 milhões em projeto de ampliação do CT

O Sport deu um passo importante no projeto de ampliação do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, que possui um investimento estimado em R$ 15 milhões. Na última semana, o presidente do clube Yuri Romão e o vice-presidente executivo Raphael Campos se reuniram com um grupo formado por profissionais da construção civil e avançaram na obtenção do alvará de construção do projeto ainda neste ano.

Também foi feito um levantamento topográfico do terreno, acompanhado pelo mapeamento de todas as restrições ambientais da região. Essas informações, somadas ao Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), são fundamentais para nortear o desenvolvimento do projeto.

"A ampliação do nosso Centro de Treinamento é um projeto fundamental da nossa gestão. Estamos investindo em estrutura e modernização. Um planejamento a longo prazo. Ter um dos maiores CTs do Brasil não é apenas motivo de orgulho, é uma ferramenta estratégica para o crescimento esportivo e institucional do Sport", comentou o presidente Yuri Romão.

Como funcionará a construção das novas instalações?

O foco inicial do projeto é a ampliação significativa da estrutura do futebol profissional masculino. Esta nova área possui 14 hectares e será incorporada aos 9 hectares do atual CT, totalizando 23 hectares.

Com a expansão, o Centro de Treinamento passará a atender integralmente os departamentos de futebol feminino profissional e das categorias de base (masculino e feminino).

Quando as obras forem concluídas, o equipamento do Sport se tornará o sexto maior centro de treinamento do Brasil em extensão territorial.

"Esta é apenas a primeira fase e que marca o início concreto de um projeto grandioso para o Clube. O levantamento topográfico e os estudos ambientais são apenas o começo, mas já indicam que estamos no caminho certo para construir uma estrutura moderna, funcional e à altura do Sport", disse Raphael Campos, vice-presidente executivo do Clube.

A implantação das novas instalações será feita em módulos. No primeiro momento, serão construídos aproximadamente 2 mil metros quadrados de área, que contará com: