Seleção Brasileira feminina encerra preparação para amistoso contra a França

Nesta quinta-feira, no Estádio Jacques Forestier, em Aix-les-Bains, na França, a Seleção Brasileira feminina encerrou sua preparação para o amistoso contra a Seleção Francesa. A bola rola nesta sexta-feira, às 16h10 (de Brasília), no Estádio dos Alpes.

O técnico Arthur Elias teve quatro dias de trabalho com o grupo em solo francês e apenas dois dias com todas as atletas à disposição. Isso porque oito jogadoras disputaram no último fim de semana a quarta rodada do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o treinador afirmou que o pouco tempo foi muito proveitoso para o grupo.

"Foram ótimos dias, treinos muito bons. A gente aproveitou bastante as nossas sessões diárias que a gente tem de reuniões, de vídeos e também dentro do campo, acho que as atletas compreenderam já o plano de jogo. Nesses dois dias antes do jogo, com todas as atletas à disposição, foi passível realizar uma situação mais específica de 11×11, as bolas paradas, situações determinantes para o confronto contra um grande adversário como a França. ", disse.

Arthur Elias também destacou que o Brasil passou por uma mudança significativa com uma evolução tática e a construção de uma identidade própria de jogo.

O momento nosso é muito positivo, muito bom. As atletas têm compreendido muito bem a maneira como a gente tem que enfrentar nossos adversários, fortalecendo cada vez mais a nossa identidade e como a gente joga para que a gente consiga fazer um jogo de bastante confronto e que a gente possa sair com a vitória", pontuou.

O duelo contra as francesas é o último compromisso da Seleção Brasileira antes da disputa da Copa América feminina, que acontece no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto.