São Paulo renova contrato com empresa para realização de shows no Morumbis até 2031

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira a extensão do contrato com a Live Nation Brasil, líder global em entretenimento ao vivo, para a realização de shows e eventos no MorumBIS até 2031. A parceria é exclusiva entre as partes e terá sua nova fase iniciada em 31 de outubro de 2025, quando o estádio receberá o show da banda Imagine Dragons.

O novo acordo inclui novos investimentos para otimizar o calendário entre os shows da Live Nation e os jogos do São Paulo, garantindo que o Tricolor continue mandando suas partidas perto de sua torcida.

Depois do show citado do Imagine Dragons, os palcos no MorumBIS passarão a ser montados atrás dos gols, permitindo que jogos e apresentações coexistam sem impactar as áreas de assentos. Isso acontece de forma semelhante no Allianz Parque, casa do Palmeiras.

Melhorias

Além disso, ainda como parte do acordo, a Live Nation Brasil financiará a construção de túneis permanentes ligando a área dos anéis de circulação ao gramado. A melhoria vai otimizar o fluxo do público e reduzir significativamente o tempo de montagem dos palcos, substituindo as rampas temporárias instaladas a cada evento e minimizando interferências no calendário do futebol.

"O MorumBIS é um estádio historicamente associado a grandes eventos. A parceria com a Live Nation está em consonância com a relevância internacional do São Paulo Futebol Clube, trazendo para nossa casa apresentações de artistas com alcance global. E, o mais importante, tudo isso sem comprometer a realização de jogos importantes em nossa casa", disse Julio Casares, presidente do São Paulo.