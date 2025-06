Santos crê em recuperação de Thaciano e deve dificultar interesse do Athletico

Em baixa no Santos, Thaciano despertou o interesse do Athletico-PR. O clube paulista, no entanto, não deve facilitar a saída do meio-campista para o time de Odair Hellmann.

A diretoria do Peixe entende que o jogador de 30 anos ainda pode dar a volta por cima na Vila Belmiro. Ele está na lista de atletas que o executivo de futebol Alexandre Mattos quer recuperar.

O dirigente entende que o momento financeiro do Alvinegro Praiano pede pés no chão. Com isso, ele não quer fazer nenhuma loucura no mercado. A ideia é fazer uma "gestão humana" e fazer com que jogadores que estão em baixa cresçam.

Thaciano chegou ao Santos no começo do ano, após passagem pelo Bahia. O meio-campista soma 22 partidas, sendo oito entre os titulares. Além disso, são três gols e nenhuma assistência.

Para este segundo semestre, a comissão técnica estuda colocá-lo mais fixo em uma determinada posição, para que ele possa ter uma sequência maior. O clube entende que o atleta foi usado em muitos setores diferentes do campo no primeiro semestre e isso pode ter o atrapalhado.

Thaciano já completou sete partidas pelo Santos no Campeonato Brasileiro e não pode defender outro time na competição. Antes de atingir esse limite, ele chegou a ser procurado por três times da Série A, mas nenhuma conversa evoluiu.

Anunciado no dia 13 de janeiro, Thaciano assinou contrato com o Alvinegro Praiano até o fim de 2028.