Vini desencanta com golaço, Real vence e pega Juventus em chave do Flamengo

O Real Madrid não decepcionou na Filadélfia, eliminou o Salzburg ao vencer os austríacos por 3 a 0 com direito a golaços e, além de cravar a liderança do Grupo H do Mundial, se colocou no mesmo lado da chave do Flamengo nas oitavas de final.

Vini Jr desencantou após oito jogos sem gols pelos espanhóis e foi o protagonista da partida. Ele destravou um jogo até então pouco movimentado com um golaço antes de dar, ainda no fim do 1º tempo, uma pisadinha na bola e "consagrar" Valverde. Gonzalo García ainda marcou na etapa final.

O Real Madrid vai encarar a Juventus na próxima fase. O duelo ocorre na terça, a partir das 16h, em Miami. Quem vencer vai medir forças com o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey nas quartas — o lado da chave é o mesmo do Flamengo, e um confronto na semifinal entre espanhóis e brasileiros é possível.

Como terminou o Grupo H?

1 - Real Madrid: 7 pontos (saldo +5)

2 - Al-Hilal: 5 pontos (saldo +2)

3 - Salzburg: 4 pontos (saldo -2)

4 - Pachuca: 0 ponto (saldo -5)

Veja os jogos das oitavas de final

Palmeiras x Botafogo : sábado, 13h

: sábado, 13h Benfica x Chelsea : sábado, 17h

: sábado, 17h Inter de Milão x Fluminense : segunda, 16h

: segunda, 16h Manchester City x Al-Hilal : segunda, 22h

: segunda, 22h PSG x Inter Miami : domingo, 13h

: domingo, 13h Flamengo x Bayern de Munique : domingo, 17h

: domingo, 17h Borussia Dortmund x Monterrey : terça, 22h

: terça, 22h Real Madrid x Juventus: terça, 16h

Como foi o jogo

O 1º tempo caminhava sem grandes emoções, mas Vini apareceu e destravou para o Real Madrid. O melhor do mundo abriu o placar após receber lindo passe de Bellingham e, pouco antes do intervalo, deu uma assistência mágica em forma de "pisadinha" na bola para Valverde aumentar.

Na etapa final, o Salzburg esboçou uma melhora, mas o time espanhol impôs ritmo de treino antes de cravar o 3 a 0 — Gonzalo García, titular no ataque ao lado de Vini, deu números finais à vitória com novo golaço, desta vez em cavadinha sobre Zawieschitzky.

Gols e destaques

Quem chuta? O Real Madrid iniciou a partida comandando as ações com a posse de bola, mas pecou na efetividade no famoso "último terço" do campo. Antes dos 19 minutos, foram apenas duas finalizações: um cabeceio de Rudiger e um chute atrapalhado de Vini.

Rudiger em ação durante Salzburg x Real Madrid, jogo do Mundial Imagem: Reuters/Kyle Ross

Vini é bloqueado por Zawieschitzky. O time espanhol passou a assustar, de fato, quando Vini recebeu passe de Bellingham entre os zagueiros e ficou quase que cara a cara com Zawieschitzky. O goleiro do Salzburg, no entanto, fechou os espaços e protagonizou linda defesa. Fran García e Huijsen também tiveram boas chances logo na sequência, mas erraram o alvo.

E em Nashville? Em meio às tentativas de um Real não tão veloz, o outro jogo da chave teve novidade: o Al-Hilal abriu o placar sobre o Pachuca com um golaço de Salem Al-Dawsari e tirou o Salzburg da zona de classificação — a equipe de Xabi Alonso, no entanto, continuou com a liderança do Grupo H.

Vini desencanta com golaço. O melhor jogador do mundo estava há oito jogos sem marcar com a camisa do Real Madrid, mas mudou o panorama no jeito mais Vini de ser. Ele recebeu novo passe em profundidade feito por Bellingham, ficou no mano a mano com Gadou, limpou o adversário com um corte seco em velocidade e, de perna esquerda, não deu qualquer chance de defesa ao goleiro em chute cruzado: 1 a 0.

Vini Jr celebra gol em Salzburg x Real Madrid, duelo do Mundial Imagem: REUTERS/Lee Smith

Real aumenta com show sul-americano. Os times se encaminhavam para o vestiário, mas um brasileiro e um uruguaio tiveram tempo para ampliar a vantagem com um toque latino: Vini ficou com a posse após passe desviado pela zaga, invadiu a área e, na hora de finalizar, fez mágica ao pisar na bola antes de Valverde, de primeira, cravar o 2 a 0.

Daghim entra e inferniza. O Salzburg voltou com duas alterações para o 2º tempo, e uma delas mostrou serviço em pouco tempo: o dinamarquês Daghim, de 19 anos. O atacante viu Courtois fazer grande defesa aos quatro minutos e, logo depois, encheu o pé de perna esquerda, mas não calibrou a pontaria.

Tchouaméni, em Real Madrid, e Daghim, do Salzburg, disputam a bola em duelo do Mundial Imagem: FRANCK FIFE / AFP

Bellingham ou Courtois? Meia faz as vezes de goleiro com "defesaça". O Real Madrid foi salvo em um lance de escanteio austríaco, mas não por Courtois: após rebatida de Rudiger, a bola sobrou limpa para Baidoo, que chutou cruzado e superou o goleiro... mas não Bellingham, que se esticou e evitou o pior para os espanhóis.

Real desacelera após mudanças. Xabi Alonso fez uma mudança tripla para refrescar seu time, e Rodrygo, Modric e Jacobo Ramon entraram nas vagas de Vini, Arda Guler e Rudiger, respectivamente. As substituições do treinador até fizeram a equipe voltar a retomar o controle do jogo, mas desacelerar completamente o ritmo.

Atacante aparece e marca. O show espanhol ficou completo com um novo contra-ataque, desta vez que saiu dos pés de Alexander-Arnold. Gonzalo García ganhou na velocidade de Gadou e, sozinho com Zawieschitzky, deu uma cavadinha para estufar as redes e garantir o 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

SALZBURG 0x3 REAL MADRID

Data e horário: 26 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Grupo H do Mundial

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Árbitro: Dahane Beida (MAU)

Assistentes: Jerson Santos (ANG) e Stephen Yiembe (QUE)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões amarelos: não houve

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Vini Jr (RMA), aos 39 min do 1º tempo; Valverde (RMA), aos 47 min do 1º tempo; Gonzalo García (RMA), aos 34 min do 2º tempo

SALZBURG: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratzig; Nene Dorgeles (Samson Baidoo), Diabaté (Vertessen), Diambou (Kjaergaard) e Gloukh; Baidoo (Onisiwo) e Ratkov (Daghim). Técnico: Thomas Letsch

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger (Jacobo Ramon), Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde (Ceballos), Bellingham (Brahim Díaz) e Arda Guler (Modric); Vini Jr (Rodrygo) e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso