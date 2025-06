Rival aposta em vitória de Kai Kara-France sobre "desleixado" Alexandre Pantoja no UFC 317

Originalmente escalado para fazer parte do card do UFC 317, Manel Kape não entrará mais em ação no evento deste sábado (28), em Las Vegas (EUA), após sofrer uma grave lesão. Mesmo assim, o peso-mosca (57 kg) angolano deve acompanhar o show com atenção redobrada, especialmente no 'co-main event' da noite, que terá a disputa entre Alexandre Pantoja e Kai Kara-France, pelo cinturão da categoria - confronto sobre o qual o africano possui uma opinião polêmica.

Em recente entrevista ao canal 'Inside Fighting', do 'Youtube', Manel Kape apostou na vitória do desafiante Kai Kara-France sobre o campeão peso-mosca Alexandre Pantoja na co-luta principal do UFC 317, neste sábado. Mais do que a opinião contrária a da maioria, inclusive das bolsas de apostas, que apontam favoritismo do brasileiro, a justificativa do angolano, que classificou o estilo do atleta carioca como "desleixado" é o que mais chama atenção.

"Honestamente, eu vejo uma potencial vitória de Kai Kara-France. Não vou mentir. Pantoja é um ótimo lutador, um grande campeão. Eu só vejo acho que o jogo dele é muito descuidado, muito desleixado, e eu vejo o jogo de Kai Kara-France mais composto. Ele tem algum poder na mão direita. Não estou dizendo que ele pode levar Pantoja à lona. Ele tem essa força, mas Pantoja é duro. Mas eu não acredito também que Pantoja possa levá-lo para baixo. Kai Kara-France já enfrentou grapplers melhores que Pantoja, como (Rogério) Bontorin, Askar Askarov. Infelizmente, minha aposta está em Kai Kara-France. Essa é a minha leitura da luta", analisou Kape.

Opinião antiga

O angolano, entretanto, não pode ser acusado de hipocrisia. Afinal, esta não foi a primeira vez que Kape questiona a forma de lutar do campeão brasileiro. Depois da primeira defesa de título de Pantoja, em dezembro de 2023, o africano criticou a apresentação do carioca diante de Brandon Royval, usando a mesma palavra - desleixado - para classificar seu estilo pouco cauteloso.

Aposta no desafeto

Outro ponto que mostra como o sexto colocado no ranking peso-mosca do Ultimate realmente pensa dessa forma e não quer apenas provocar o atual campeão é o fato de existir um histórico de rivalidade muito grande entre Kape e Kara-France. O angolano, inclusive, já discutiu com Israel Adesanya durante uma coletiva de imprensa do UFC após o ex-campeão peso-médio (84 kg) sair em defesa do neozelandês, seu companheiro de equipe na 'City Kickboxing'. Com Pantoja, pelo contrário, Manel parece manter uma relação respeitosa.

