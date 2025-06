Rixa entre holandês da Inter e argentinos vem desde a Copa do Mundo

O torcedor do Fluminense que estava assistindo ao River Plate x Inter de Milão de quarta à noite quase teve uma ótima notícia no fim. O ala holandês Dumfries, da Inter, levou amarelo e ficou muito, muito perto de levar vermelho - o que o faria perder a partida de oitavas de final contra o Flu. Dumfries foi um dos melhores da Inter ao longo da temporada e brilhou de forma absurda na semifinal da Champions League, contra o Barcelona.

Ele se engalfinhou com Acuña, veterano do River Plate, em um lance que poderia tranquilamente ter rendido um amarelo para cada - seria o segundo para o interista. Quando o árbitro apitou o fim do jogo, com vitória por 2 a 0 e classificação da Inter Dumfries fez um gesto de "vai pra casa, vai" para Acuña, que saiu desesperado para a briga. Mas o holandês conseguiu correr a tempo para o vestiário, escoltado por outros companheiros, e fugir de qualquer punição.

Acuña, diga-se, estava querendo briga com todo mundo fazia tempo e já tinha batido boca com vários atletas, com o treinador Chivu e membros da comissão técnica no banco da Inter.

A treta entre Dumfries e Acuña e outros argentinos remonta ainda à Copa do Mundo do Catar, em 2022. Naquela ocasião, Argentina e Holanda fizeram um jogo tão épico quanto tenso nas quartas de final.

A Argentina vencia por 2 a 0, mas a Holanda empatou no final, levou para a prorrogação e pênaltis. Dumfries e Acuña foram titulares e duelaram fortemente em um dos lados do campo. Acuña foi amarelado e substituído. Dumfries ficou até o fim, bateu boca e trocou empurrões com argentinos durante a disputa de pênaltis - quando um time comemorava os gols ou pênaltis perdidos de forma ostensiva em direção ao outro. Dumfries levou cartão amarelo durante as cobranças e vermelho ao final delas, quando voltou a se estranhar com os argentinos - entre eles, Acuña.

Naquele jogo de Doha, era o holandês o mais esquentado. Ontem, em Seattle, quem claramente passou do ponto foi o argentino. No fim, Dumfries escapou da briga, e o Fluminense ficou sem o que seria uma boa notícia.