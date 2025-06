RB Salzburg x Real Madrid no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo e de graça

RB Salzburg e Real Madrid fazem um jogo decisivo hoje, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com quatro pontos cada, Real Madrid e RB Salzburg fazem um confronto direto pela liderança do Grupo H. A derrota, porém, pode custar caro, já que o Al-Hilal tem dois pontos e ainda sonha com a vaga. Os árabes enfrentam o Pachuca.

Na última rodada, o Salzburg empatou sem gols com o Al-Hilal. O Real, por sua vez, venceu os mexicanos do Pachuca por 3 a 1.

RB Salzburg x Real Madrid -- Mundial de Clubes 2025