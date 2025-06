Queda do Lyon enfraquece negócio de Textor e ameaça o caixa do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O rebaixamento do Lyon é um decreto que enfraquece os negócios de John Textor e, apesar de ser do outro lado do Atlântico, gera uma ameaça ao Botafogo a partir do início da próxima temporada europeia. A mpa situação financeira foi determinante para a decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga de Futebol Profissional da França (DNCG)

Se o fato de pertencer a uma família de clubes ajudou o alvinegro a ser catapultado para o Mundial de Clubes, os problemas de um irmão de Eagle Football não passam despercebidos. Por quê? A forma como Textor administra seus clubes explica isso.

O Lyon tem suas receitas, o Botafogo as dele, mas o caixa, ao fim do dia, é um só. É um sistema de gestão que canaliza tudo o que é arrecadado pelos clubes membros em direção ao caixa da Eagle.

Se um esses encanamentos de dinheiro tem uma queda significativa de volume — ocasionado, neste caso, por um rebaixamento à Série B da França — todo mundo perde.

Até aqui, o Botafogo tem usufruído do lado bom disso tudo. Contratações de peso foram bancadas com a previsibilidade de receita compartilhada pelo Lyon.

Ainda que as negociações fossem parceladas, o comando da SAF — em conexão com a Eagle — fez os movimentos contando com esse vaivém de dinheiro dentro da família.

Um exemplo mais recente foi a transação do zagueiro Jair, vindo do Santos. A transferência custou cerca de 14 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões) ao final da venda, sendo 2 milhões de euros em bônus, além de manter 10% dos direitos econômicos do jogador visando uma futura venda.

O dinheiro geral do caixa da Eagle também já socorreu o Botafogo para pagamento de salários quando o fluxo no Brasil teve um momento de redução.

Para entender: os clubes têm uma queda de entradas no caixa entre janeiro e o início do Brasileirão, já que as parcelas dos direitos de TV só chegam quando a competição se inicia. Aí, já houve momentos em que a família aliviou o Botafogo.

Por outro lado, receitas do Botafogo, como a premiação da Libertadores, foram apresentadas pelo Lyon como garantias para tentar fugir de punição do fair play financeiro da Uefa.

Sabendo que há o caixa geral da Eagle, a companhia vai decidindo quais despesas paga primeiro, para que a engrenagem não entre em colapso.

Tem coisa que é empurrada para frente. Um exemplo é o fato de o Botafogo estar devendo o Atlanta United pela contratação de Thiago Almada. O valor total é de US$ 21 milhões, mas as parcelas vencidas chegam a US$ 10 milhões. Há um litígio sobre esse caso na Fifa.

Problema na ponte?

A presença do Lyon na elite francesa e em competições continentais também serve para duas outras estratégias do Botafogo e, consequentemente, da Eagle:

Atrativo e reforço em negociações para trazer novos jogadores

Valorização de ativos

A eventual ponte para o Lyon já foi usada como argumento para trazer alguns jogadores. O poder de barganha à mesa cresce.

Thiago Almada é um caso conhecido. O jogador passou a reta final da temporada 2024 no Botafogo, foi crucial nas campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Libertadores e foi jogar no Lyon.

O contrato de Luiz Henrique também tinha gatilhos para transferência ao clube francês.

Em relação à valorização de ativos, os dirigentes da SAF sabem que um mesmo jogador vendido para outro clube europeu pode render mais dinheiro se o caminho for Lyon-outro clube do que Botafogo-outro clube.

A ideia é sempre arrumar maneiras de fazer com que toda a família fique mais forte. Mas o rebaixamento é um golpe indesejado.

O Lyon vai recorrer da decisão tomada pela DNCG. O Botafogo não vai se manifestar ainda, até porque há esperança e otimismo que a decisão seja revertida e o irmão fique na elite francesa.

O que disse o Lyon

Em nota, o Lyon classificou a medida da DNCG como "incompreensível".

Nos últimos meses, trabalhamos em estreita colaboração com a DNCG, atendendo a todas as suas demandas com investimentos de capital superiores aos valores solicitados. Graças às contribuições de capital dos nossos acionistas e à venda do Crystal Palace, nossa posição de caixa melhorou significativamente e temos recursos mais do que suficientes para a temporada 2025/26.

Com recursos comprovados e sucesso esportivo que nos garantiu uma vaga nas competições europeias por dois anos consecutivos, sinceramente não compreendemos como uma decisão administrativa pôde rebaixar um clube francês tão importante. Apelaremos para demonstrar nossa capacidade de fornecer os recursos financeiros necessários para garantir a presença contínua do OL na Ligue 1.