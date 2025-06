Quais os desafios de Crespo na volta ao São Paulo? Comentaristas debatem

O que Hernán Crespo deve ter como prioridade para mudar o ano do São Paulo? Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira comentaram o tema.

Os comentaristas destacaram que Crespo não resolverá todos os problemas do São Paulo, mas ponderaram que a mudança no comando técnico deve levar um ambiente mais pacífico para o campo e as arquibancadas.

Arnaldo: Desafios e cobrança será menor do que com Zubeldía

Já tem uma cobrança muito menor sobre o Crespo do que sobre o Zubeldía neste momento. Se o Zubeldía continuasse e passasse o ano sem ser rebaixado, seria considerado um trabalho ruim. Isso é positivo para quem está chegando. Tem uma carga menor, não tem o desgaste de um ano. Para ele, talvez seja suficiente o mínimo

Arnaldo Ribeiro

Renan: Variação e identidade são desafios

Esses quinze dias vão ser muito bons. É coisa que não se tem nesse período do ano. E o Crespo vai ter - e com a maioria dos jogadores à disposição. [...] Então, ele vai ter mais opções para variar. Ele falou muito de identidade. O que seria isso? Para mim, é ter uma forma de jogar dentro e fora de casa, não importa quem jogue. [...] Acho que é isso que ele vai tentar implementar no São Paulo neste momento.

Renan Teixeira

